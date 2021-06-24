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Правительство введет временные экспортные пошлины на металлы

С инициативой о введении временных экспортных пошлин на заседании правительства выступил министр экономического развития Максим Решетников.В источнике

С чего всё началось

МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря

Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.
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