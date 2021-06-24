Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.

ТАСС 06:18