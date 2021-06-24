Правительство введет временные экспортные пошлины на металлы
С инициативой о введении временных экспортных пошлин на заседании правительства выступил министр экономического развития Максим Решетников.В источнике
С чего всё началось
МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря
Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа до 31 декабря, она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической ставки, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.
ТАСС06:18