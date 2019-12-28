Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
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Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Российская газета27 декабря в 20:40

Медведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

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Медведев дал дальневосточникам новые льготы

Deita.ruвчера в 01:45

Бизнес получит новые льготы на Дальнем Востоке

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