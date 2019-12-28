Экономика
Российская газетаПравительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
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Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Общество
Правительство разъяснило новые правила регистрации машин
С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Фигурное катание
Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России
Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин
Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
Политика
Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Хоккей
Капитан Канады не снял шлем во время гимна России
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде
Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта
В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева о Юлии Михалковой: Мы не были закадычными подругами
Актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в рамках недавнего интервью «7 дней» рассказала, что не была дружна с Юлией Михалковой, которая покинула проект.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Общество
Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»
Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.
Технологии
Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation
Патент содержит любопытные идеи для нового контроллера (пусть они могут и никогда не воплотиться), которые включают две новые кнопки.
Экономика
Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Происшествия
В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
Космос
Новые двигатели уменьшат время в пути до Марса в несколько раз
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
Политика
Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.