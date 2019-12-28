Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
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Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Российская газетавчера в 20:40

Медведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

Чита.Рувчера в 19:32

Медведев дал дальневосточникам новые льготы

Deita.ru01:45
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Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

ТАСС 25 декабря в 16:11
Общество

Правительство разъяснило новые правила регистрации машин

С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
RT на русском 26 декабря в 13:04
Происшествия

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
REGNUM 18:39
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
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Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России

Второе место чемпионата заняла 16-летняя Алена Косторная. Спортсменка получила 169,97 балла в произвольной программе и 259,83 балла за обе.
Известия 10:42
Авто

Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
БИЗНЕС Online вчера в 02:27
Политика

Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Фонтанка.Ру 12:12
Происшествия

Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет

РИА Новости 06:26
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
РИА Новости 19:22
Хоккей

Капитан Канады не снял шлем во время гимна России

Спорт-Экспресс 16:08
Гаджеты

Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Astera вчера в 06:18
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Известия 15:43
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 26 декабря в 06:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта

В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта.
Gazeta.SPb 12:28
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 13:18
Шоу-бизнес

Ксения Корнева о Юлии Михалковой: Мы не были закадычными подругами

Актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в рамках недавнего интервью «7 дней» рассказала, что не была дружна с Юлией Михалковой, которая покинула проект.
Актуальные Новости вчера в 09:14
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Общество

Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица»

Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.
Izhlife 03:18
Технологии

Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation

Патент содержит любопытные идеи для нового контроллера (пусть они могут и никогда не воплотиться), которые включают две новые кнопки.
3DNews 08:31
Общество

Заражённые жуками новогодние ёлки распространились по России

News.ru 14:37
Экономика

Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
РИА Новости 17:34
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости 26 декабря в 17:30
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости 15:19
Происшествия

В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы

В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
Российская газета 06:12
Космос

Новые двигатели уменьшат время в пути до Марса в несколько раз

Портал Поиск 26 декабря в 02:52
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Политика

Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
РИА Новости 14:55
Политика

Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу

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RT на русском 17:33
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста вчера в 12:44
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