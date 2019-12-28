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Российская газетаПравительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
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Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
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Своими переживаниями девушка поделилась в социальной сети. Беременная ростовчанка Анастасия Костенко накануне родов сломала руку.
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В столице Сомали — городе Могадишо прогремел мощный взрыв. Об этом передает местная радиостанция Daksan.
Экономика
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По информации представителей пресс-службы зарубежного бренда, в конце первого квартала 2020 года в стране появится внедорожник Chery Tiggo 8, а ближе к концу года стоит ожидать выхода паркетника TXL от премиального суббренда Exeed.
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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».