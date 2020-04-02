Коронавирус
Газета.RuПравительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
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Минэкономразвития предложило мораторий на банкротство по заявлению кредиторов
Российская газета02 апреля в 14:07
На возбуждение дел о банкротстве в отношении отдельных категорий должников будет введен мораторий
Банки.ру02 апреля в 14:03
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Общество
Голикова: коронавирус завезли в Россию из 73 стран
В ходе брифинга, глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусом в России заболели 235 детей, но пневмония развилась только у 17 из них, причем тяжелого течения заболевания у них не отмечено.
Общество
«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле
Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Авто
Обновленный Audi Q7 появился в России
Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Биатлон
Алябьев рассказал, кто написал письмо с призывом об отставке Драчева
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев рассказал, кому принадлежала идея написать коллективное письмо президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву с требованием подать в отставку.
Общество
Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам
Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Общество
Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке
Лента повествует о работе врачей больницы в Коммунарке, где сейчас проходят лечение зараженные коронавирусом, сообщает RT.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В Орехово-Зуеве произошел взрыв в пятиэтажке
В субботу, 4 апреля, в Орехово-Зуеве произошел взрыв в пятиэтажке.
Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Армия и оружие
Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии
Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе "Батайница".
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Для жителей Ростовской области ввели меры соцподдержки
Напомним, что вчера в «Единой России» предлагали отменить жителям пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу
Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о тестировании военных на коронавирус
Минобороны России провело 4794 теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской больнице купирован
Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской ЦРБ купирован, передают в официальной группе "ВКонтакте" пресс-службы главы Коми.
Общество
Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет
В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Общество
Бирюков сообщил об остановке работ во дворах Москвы на время самоизоляции
Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Мой район» приостановлены для того, чтобы не создавать дискомфорт жителям на период самоизоляции.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.