Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

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