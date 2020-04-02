Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
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В России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве отдельных должников

Интерфакс04:28

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

РБК11:05

В России временно запретили банкротить

Lenta.ru08:56

Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Вести.Ru13:36

Минэкономразвития предложило мораторий на банкротство по заявлению кредиторов

Российская газета02 апреля в 14:07

Мораторий на банкротства распространится на все компании из списка системообразующих - проект постановления

Финмаркет01 апреля в 11:29

Советы юристов в связи с мораторием на банкротство

Коммерсантъ31 марта в 18:30
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Биатлон

Драчев: коронавирус подтвердился у биатлонистки Халиуллиной

У чемпионки мира среди юниоров российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной подтвердилось заражение коронавирусом, она хорошо себя чувствует.
ТАСС Спорт 08:44
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Здоровье

Главное отличие коронавируса от гриппа названо

Эбигейл Карлсон, профессор из Вашингтонского университета, сообщил, что у большинства людей уже выработан иммунитет к гриппу, поэтому его эпидемии человечеству не страшны.
ToDay News Ufa вчера в 15:42
Происшествия

Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:26
Общество

Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома

Глава региона расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.
Открытый Нижний 12:51
Футбол

Фернандес рассказал, кто из игроков ЦСКА часто ругается матом

Матч ТВ 10:01
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию в 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 14:04
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Экономика

Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу

Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Взгляд-инфо 05:35
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Происшествия

В районе ул. Суворова в Калининграде нашли расчленённое тело

В районе ул. Суворова в Калининграде нашли пакеты с татуированными частями тела мужчины.
Клопс 14:14
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 09:34
Футбол

Роналду показал, как ему делают стрижку в условиях карантина

Звездный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как ему делают домашнюю стрижку в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
МК-Спорт 12:59
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Космос

Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом

Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
News.ru 05:49
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан

В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
СочиСтрим 03:19
Экономика

Текслер ввел налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел отсрочки по уплате налогов для малого и среднего бизнеса.
Губерния (г. Челябинск) 00:00
Футбол

Тарханов оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу

Российский футбольный специалист Александр Тарханов рассказал, чем занимается в период самоизоляции, а также оценил уровень чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
RT на русском 12:09
Происшествия

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
РИА Новости 13:08
Спорт

Saints Row: The Third Remastered быть: игра появилась в базе ESRB

Игра Saints Row: The Third появилась на рынке 15 ноября 2011 на PC, PlayStation 3 и Xbox 360.
Городской портал Новый Нижний 04:00
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