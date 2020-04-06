Коронавирус

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В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
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Правительство ввело ограничения на продажу масок

Известия15:49

Маски будут продавать только в аптеках. Главное о коронавирусе за 6 апреля

ТАСС12:17

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Lenta.ru06:00

Ограничена торговля масками, перчатками и марлей

Милосердие.ru07:46

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

РБК06:00

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Интерфакс07:07

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

РИА Новости07:00
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Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
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В Capcom задумались о ремейке ещё одной части Resident Evil

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