Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Теперь продавать некоторые медицинские товары смогут только организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Технологии Tesla показала аппарат ИВЛ, собранный из запчастей электромобиля Tesla показала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сделанный из запчастей Tesla Model 3. Предполагается, что устройство даст шанс выжить людям с тяжелой формой отека легких, вызванной Covid-19.

Общество Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.

Экономика Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.

Политика США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.

Общество Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.

Здоровье ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Здоровье Карантин может быть опасен для пожилых людей Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.

Энергетика РБК: правительство может ограничить импорт бензина Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.

Экономика Число личных банкротств россиян выросло на 70% Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.

Общество В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Австрия намерена смягчить карантинные меры Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Общество Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы После двухдневного перерыва Россия возобновила рейсы для вывоза из-за границы россиян, которые не могут вернуться из-за пандемии коронавируса и закрытия международного авиасообщения.