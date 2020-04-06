Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство ввело ограничения на торговлю медицинскими изделиями

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими изделиями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Теперь продавать некоторые медицинские товары смогут только организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность.
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Маски будут продавать только в аптеках. Главное о коронавирусе за 6 апреля

ТАСС12:17

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Интерфакс07:07

Ограничена торговля масками, перчатками и марлей

Милосердие.ru07:46

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

RT на русском06:18

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

РБК06:00

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

Lenta.ru06:00

Правительство ввело ограничения на продажу масок

РИА Новости07:00
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 18:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС 17:13
Общество

В Приморье в режиме самоизоляции ввели пропускную систему по SMS

Если приморца на улице остановят полицейские, то ему необходимо предъявить: паспорт, SMS-пропуск и справку с места работы.
REGNUM 02:21
Происшествия

На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани выявлено еще 11 подтвержденных новых случаев COVID-2019 (6 мужчин и 5 женщин).
Российская газета 04:15
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Технологии

Tesla показала аппарат ИВЛ, собранный из запчастей электромобиля

Tesla показала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сделанный из запчастей Tesla Model 3. Предполагается, что устройство даст шанс выжить людям с тяжелой формой отека легких, вызванной Covid-19.
Вести.Ru 13:38
Общество

Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Коммерсантъ 15:59
Общество

В России за сутки число зараженных увеличилось на 954 человека

В России появились новые данные о зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено ещё 954 больных COVID-19.
Bash.News 04:20
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Политика

США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России

Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.
Ruposters.ru вчера в 05:20
Общество

Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Коммерсантъ 15:02
Здоровье

ВОЗ призвала носить маски только теми, кто в них нуждается

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что чрезмерное и неправильное использование медицинских и защитных масок населением может привести к негативным последствиям, так как не принесет существенной пользы, но создаст дефицит и нехватку для действительно нуждающихся в них.
Московский Комсомолец 13:07
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru 18:16
Общество

Российские медики отработали методы работы в полевом госпитале Бергамо

ИА Красная Весна 02:38
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb вчера в 00:11
Энергетика

РБК: правительство может ограничить импорт бензина

Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.
ТАСС 16:50
Футбол

66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова обратилась к психологу после разрыва с Джиганом

На минувшей неделе Оксана Самойлова заявила, что разводится с рэп-исполнителем Джиганом.
RuNews24.ru вчера в 03:32
Экономика

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
РБК 17:05
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Общество

Мэр российского города залез к подчиненной под юбку во время совещания

Оka.fm 08:15
Политика

Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России

Брюссель, 6 апреля 2020, 17:33 — REGNUM Руководство Европейского союза не видит необходимости в отмене санкций, введённых в отношении России, из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 10:33
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Экономика

В первом регионе России снизили цены на АЗС после обвала цен на нефть

Якутская нефтяная компания «Саханефтегазсбыт» с 6 апреля снизила цены на АЗС Нагорнинской и Томмотской нефтебаз, в селах Нижний Бестях и Качикатцы, сообщила ее пресс-служба.
РБК 13:25
Общество

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 18:01
Общество

Австрия намерена смягчить карантинные меры

Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Деловое.ТВ 09:54
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

После двухдневного перерыва Россия возобновила рейсы для вывоза из-за границы россиян, которые не могут вернуться из-за пандемии коронавируса и закрытия международного авиасообщения.
Газета.Ru 16:17
Авто

АвтоВАЗ поднял цену Chevrolet Niva

Руководство АвтоВАЗа повысили стоимость внедорожника Chevrolet Niva.
AvtoVolgograda.ru вчера в 07:13
Наука

Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин

На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
Ugpressa.ru 12:06
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