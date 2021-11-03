Будьте в Плюсе

Правительство ввело ограничения на экспорт удобрений из-за роста цен на газ

Правительство России приняло решение на полгода ограничить экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений.
REGNUM
"Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений", - объявил Мишустин.
Комсомольская правда
Для азотных удобрений квота составит не больше 5,9 млн тонн, для сложных — не больше 5,35 млн тонн.
Forbes
В структуре производства минеральных азотных удобрений существенную часть занимает цена газа.
АК&М

Подробнее о событии

Правительство РФ ограничило экспорт азотных удобрений с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022 года
Lenta.ruвчера в 15:22
Источник сообщил, что квоты на экспорт удобрений закрепят исторический расклад поставок
Интерфаксвчера в 11:50
Экспорт азотных удобрений будет ограничен с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года
ТАССвчера в 14:52
Правительство решило ограничить экспорт азотных удобрений на полгода
РБКвчера в 10:31
Эксперты оценили влияние квот на экспорт минудобрений на российский урожай
Российская газетавчера в 15:30
Правительство России временно ограничит экспорт агрохимикатов
Fertilizer Dailyвчера в 10:41
Правительство России на полгода вводит ограничение на вывоз азотных удобрений
RT на русскомвчера в 08:44

Интересное

Языковой омбудсмен предложил сменить «русскоязычные названия» населенных пунктов Украины

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь попросил органы местного самоуправления переименовать населенные пункты с "русскоязычными названиями" в соответствии с нормами закона о госязыке.
ТАССвчера в 14:16

Появились заявления о возможной переброске ЗРК С-400 Турции на базу НАТО Инджирлик

Журналисты попросили официального представителя Белого дома Неда Прайса прокомментировать заявления о том, что Турция собирается перебросить ЗРК С-400 российского производства на натовскую авиабазу Инджирлик (совместная база НАТО и ВВС Турции).
Военное обозрение00:19