"Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничение на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений", - объявил Мишустин.
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь попросил органы местного самоуправления переименовать населенные пункты с "русскоязычными названиями" в соответствии с нормами закона о госязыке.
Журналисты попросили официального представителя Белого дома Неда Прайса прокомментировать заявления о том, что Турция собирается перебросить ЗРК С-400 российского производства на натовскую авиабазу Инджирлик (совместная база НАТО и ВВС Турции).