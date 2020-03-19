Коронавирус

РБКРБКПравительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБК04:48

Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

Газета.Ru08:11

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС04:54

Малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

РИА Новости07:23

Мишустин объявил мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы

Ведомости04:43

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс04:28

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известия04:21
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
Здоровье

Китай назвал эффективное лекарство от коронавируса

Компания — производитель препарата в настоящий момент не прокомментировала заявление китайских властей, однако источник в Министерстве здравоохранения Японии считает, что лекарство не так эффективно при лечении людей с более тяжёлыми симптомами, передаёт The Guardian.
News.ru вчера в 09:33
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Общество

В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Газета.Ru 01:42
Футбол

Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой

Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Bethub.org вчера в 11:51
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС 11:24
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Москва 24 вчера в 07:30
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Политика

В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" в начале мая.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие

В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400

Военно-промышленная компания Соединенных Штатов «Lockheed Martin» смоделировала уничтожение комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф», которые стоят на вооружении России.
Военное дело 05:30
Общество

Сделан первый снимок коронавируса под микроскопом

Сделан первый снимок коронавируса под микроскопом, передает ОТР.
Общественное телевидение России 11:16
Армия и оружие

ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны

Военно-морским силам Японии в четверг был передан новейший эсминец противоракетной обороны "Мая".
Российская газета вчера в 23:45
Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Интерфакс 10:54
Армия и оружие

В США испытали способный обнаружить гиперзвуковые объекты радар

Новый радар, способный распознать гиперзвуковые цели, Raytheon планирует передать военным в 2022 году.
Российская газета 04:30
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Эхо Москвы 09:32
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда).
РБК 10:53
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Хоккей

Игрок НХЛ Задоров не собирается возвращаться в Россию

Газета.Ru 10:00
Общество

Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Вести.Ru 10:34
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 10:34
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

Российская газета вчера в 09:36
Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердили в Воронежской области

В облправительстве сообщили о двух официально подтвержденных случаях коронавируса.
Kursk.com 09:59
Политика

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Lenta.ru 08:23
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:04
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.
Vprognoze.ru 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
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