Коронавирус
РБКПравительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Здоровье
Китай назвал эффективное лекарство от коронавируса
Компания — производитель препарата в настоящий момент не прокомментировала заявление китайских властей, однако источник в Министерстве здравоохранения Японии считает, что лекарство не так эффективно при лечении людей с более тяжёлыми симптомами, передаёт The Guardian.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" в начале мая.
Армия и оружие
В США показали «уничтожение» комплексов «Тополь-М» и С-400
Военно-промышленная компания Соединенных Штатов «Lockheed Martin» смоделировала уничтожение комплексов «Тополь-М» и ЗРК С-400 «Триумф», которые стоят на вооружении России.
Общество
Сделан первый снимок коронавируса под микроскопом
Сделан первый снимок коронавируса под микроскопом, передает ОТР.
Армия и оружие
ВМС Японии получили новейший эсминец противоракетной обороны
Военно-морским силам Японии в четверг был передан новейший эсминец противоракетной обороны "Мая".
Общество
В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом
В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Армия и оружие
В США испытали способный обнаружить гиперзвуковые объекты радар
Новый радар, способный распознать гиперзвуковые цели, Raytheon планирует передать военным в 2022 году.
Общество
Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Общество
МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России
Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда).
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Хоккей
Игрок НХЛ Задоров не собирается возвращаться в Россию
Общество
Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал
"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердили в Воронежской области
В облправительстве сообщили о двух официально подтвержденных случаях коронавируса.
Политика
Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии
Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Общество
В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.