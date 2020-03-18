Коронавирус

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«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Правительство отсрочило уплату страховых взносов для бизнеса

Комсомольская правда05:50

В России на три месяца отсрочили уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Известия04:21

Мишустин заявил об отсрочке по уплате страховых взносов для бизнеса

ТАСС04:54

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

РБК04:48

Правительство ввело для МСП с марта отсрочку на три месяца по уплате страховых взносов

Интерфакс04:28

В РФ на 3 месяца отсрочили уплату аренды для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВ05:47

Петербургский депутат предложила снизить для бизнеса платежи в бюджет на фоне ситуации с коронавирусом

Росбалтвчера в 11:34
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В Иваново пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

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Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве и у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
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Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
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Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
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«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

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Общество

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
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Хроники «перемирия»: каратели бьют по посёлкам ДНР из тяжёлого, обострение по всей линии фронта

На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Широкая Балка, Глубокая Балка, Васильевка, Гольмовский, Железная Балка, Зайцево и поселок шахты им. «Гагарина».
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В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус.
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В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
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Все знают: где хороший боевик, там Брюс Уиллис. Главному "крепкому орешку" и обладателю десятков наград 19 марта исполняется 65 лет.
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