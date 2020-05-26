с чего всё началось

Правительство запретило импорт отдельных видов топлива до 1 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение было принято в целях обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации на внутреннем топливном рынке.

Общество ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия. 1

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Общество В интернатах Миллерова и Зверева выявили вспышки коронавируса В Ростовской области выявлены вспышки коронавирусной инфекции еще в двух лечебно-реабилитационных учреждениях — психоневрологическом интернате Зверева и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерове.

Общество Экс-глава Москомстройинвеста может возглавить Фонд дольщиков Тимофеев же возглавлял Москомстройинвест с 2011 года. Ранее он работал в финансово-банковской сфере.

Политика Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten. 47

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова. 42

Общество В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска. 645

Общество Для поступления в вуз понадобится электронная подпись "Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении. 54

Здоровье Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. 81

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K

Шоу-бизнес Супруга Тарасова рассказала, как живет с двумя детьми без мужа На днях Анастасия разместила на своей странице пост, в котором сообщила, что очень скучает по мужу. Как оказалось, футболист уехал на сборы.

Кино Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.

Шоу-бизнес Названа причина развода Гагариной Источники газеты «Комсомольская правда» назвали причины, приведшие к разводу певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 35

Общество МЧС снова предупреждает свердловчан о сильном ветре и дожде МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде на 28 мая. Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дождь. 2

Экономика Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. 11

Происшествия В деле бывшего вице-губернатора Кировской области выросла сумма взяток Еще четыре факта взяток на сумму 2,9 миллиона рублей установлено в ходе расследования дела бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, сообщает региональное СУСК РФ.