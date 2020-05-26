Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПравительство ввело временный запрет на импорт топлива

Правительство запретило импорт отдельных видов топлива до 1 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение было принято в целях обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации на внутреннем топливном рынке.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБК25 мая в 07:21

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Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвывчера в 00:08

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАСС25 мая в 07:07

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

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Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъ25 мая в 08:44

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБК25 мая в 07:21

Только свой бензин

Российская газета25 мая в 19:56

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новости25 мая в 07:05
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Армия и оружие

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Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ

Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
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Происшествия

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Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

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США грозят новыми санкциями против «Северного потока-2»

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Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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В деле бывшего вице-губернатора Кировской области выросла сумма взяток

Еще четыре факта взяток на сумму 2,9 миллиона рублей установлено в ходе расследования дела бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, сообщает региональное СУСК РФ.
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IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

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