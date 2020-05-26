Экономика
Деловое.ТВПравительство ввело временный запрет на импорт топлива
Правительство запретило импорт отдельных видов топлива до 1 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение было принято в целях обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации на внутреннем топливном рынке.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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