Экономика
Piter.tvПравительство ввело временный запрет на ввоз топлива
Внутренний рынок защищён от внешнего в вопросе конъюнктуры цен. Правительство ввело временный запрет на ввоз топлива до 1 октября 2020 года. Теперь в РФ запрещено поставлять бензин, дизельное топливо, керосин и другие виды топлива.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБКвчера в 07:21
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Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива»
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
RT на русском 08:49
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Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
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Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке
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В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
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Как сообщает Youm7, ролик вскоре стал вирусным, и им заинтересовалась полиция: сперва они арестовали подозреваемого в сексуальном насилии мужчину, а затем захотели задержать и девушку.
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