с чего всё началось

Внутренний рынок защищён от внешнего в вопросе конъюнктуры цен. Правительство ввело временный запрет на ввоз топлива до 1 октября 2020 года. Теперь в РФ запрещено поставлять бензин, дизельное топливо, керосин и другие виды топлива.

Здоровье Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.

Финансы Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме. 1,3K

Происшествия Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы Чертановский суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о перестрелке 24 мая на Каширском шоссе — Максима Евлампьева, Вадима Русанова и Германа Титенка.

Футбол Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива» Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,9K

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).

Происшествия Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция Как сообщает Youm7, ролик вскоре стал вирусным, и им заинтересовалась полиция: сперва они арестовали подозреваемого в сексуальном насилии мужчину, а затем захотели задержать и девушку.