Экономика

Piter.tvPiter.tvПравительство ввело временный запрет на ввоз топлива

Внутренний рынок защищён от внешнего в вопросе конъюнктуры цен. Правительство ввело временный запрет на ввоз топлива до 1 октября 2020 года. Теперь в РФ запрещено поставлять бензин, дизельное топливо, керосин и другие виды топлива.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБКвчера в 07:21

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Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвы00:08

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАССвчера в 07:07

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарантвчера в 09:29

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъвчера в 08:44

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РБКвчера в 07:21

Только свой бензин

Российская газетавчера в 19:56

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новостивчера в 07:05
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Происшествия

Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области

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Здоровье

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Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
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Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны

Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
Ридус 08:59
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Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным

В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме.
Газета.Ru 02:05
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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

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Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

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Газета.Ru 05:46
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Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Чертановский суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о перестрелке 24 мая на Каширском шоссе — Максима Евлампьева, Вадима Русанова и Германа Титенка.
Коммерсантъ 10:53
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Футбол

В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red Bull

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Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова

FightTime.ru 24 мая в 03:45
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Известия вчера в 14:25
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Футбол

Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
RT на русском 08:49
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
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Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке

REGNUM вчера в 12:21
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 24 мая в 15:47
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США

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Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
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Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
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Происшествия

Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция

Как сообщает Youm7, ролик вскоре стал вирусным, и им заинтересовалась полиция: сперва они арестовали подозреваемого в сексуальном насилии мужчину, а затем захотели задержать и девушку.
Lenta.ru 10:02
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Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

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Названы условия допуска туристов на кубанские курорты

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
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Бизнесмен предложил Тарзану и Королевой работу на ферме

Недавно супруг певицы Наташи Королевой Тарзан пожаловался на безденежье.
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Опубликованы «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5

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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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