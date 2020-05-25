Общество
RT на русскомПравительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов. «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК07:21
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