Экономика
RT на русскомПравительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов. «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone без отверстий
Компания Apple намерена выпустить полностью беспроводной iPhone. У гаджета не будет порта для зарядки или передачи данных.
News.ru вчера в 13:34
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Космос
Системы Crew Dragon готовы к историческому пилотируемому полету
Тестовые образцы взрывались на старте, выходила из строя электроника и системы эвакуации космонавтов, но в прошлом году SpaceX удалось создать образец, автоматически пристыковавшийся к Международной космической станции.
НТВ 03:08
Экономика
UС Rusal предложил улучшить чистоту воздуха в Сибири за счет «Газпрома»
Гендиректор UC Rusal Евгений Никитин предложил за счет «Газпрома» газифицировать промышленные центры Сибири, в первую очередь, Красноярска, Братска и Иркутска и перевести местные ТЭЦ с угля на газ.
РБК 04:50
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Шоу-бизнес
У Овечкина родился второй ребенок
Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
Происшествия
В Сочи скончался пациент с коронавирусом
Сочи, Краснодарский край, 27 мая 2020, 11:26 — REGNUM 74-летний житель Сочи с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Краснодарском крае, сообщили 27 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году.
RT на русском вчера в 10:31
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Энергетика
«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
Происшествия
Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга
Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
Авто
В 2021-м минимальный вес машин вновь возрастёт
F1news.ru 04:15
Здоровье
ВОЗ предупредила о приближающейся второй волне коронавируса
Райан отметил, что ошибочно считать, что есть время для подготовки к новой волне. Повторный пик может случиться во время этой первой волны.
RuNews24.ru вчера в 03:23
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Наука
В движениях губ шимпанзе обнаружилась ритмика человеческой речи
Обнаружилось, что во время груминга они совершают характерные «причмокивания» губами со средней частотой 4,15 раза в секунду.
Naked Science 04:43
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа.
Газета.Ru 02:38
Футбол
Футбольный клуб «Тверь» подаст документы на участие в первенстве ПФЛ
Футбольный клуб «Тверь» готовит документы для прохождения лицензирования и участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги.
АиФ Тверь 04:43
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33