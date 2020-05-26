с чего всё началось

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов. «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

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