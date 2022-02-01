Решение о запрете экспорта аммиачной селитры принято для обеспечения успешного завершения посевной кампании аграриями, а также беспрерывной работы предприятий промышленного сектора, пояснили в кабмине.
По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при COVID-19, возникающим при низком уровне кислорода в крови.
Из ответа Соединенных Штатов по гарантиям безопасности уже понятно, что американская сторона проигнорировала принципиальные российские озабоченности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Инженеры компании Lightyear рассчитали, что если бы у похожих по размеру моделей авто, к примеру Tesla Model 3 либо Model S, были аккумуляторы той же ёмкости в 60 кВт·ч, их расход в аналогичных условиях составил бы 211 Вт·ч/км. При данных показателях конкуренты преодолели бы только 265 км на одном заряде.