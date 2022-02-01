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Правительство ввело запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля из-за посевного сезона

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт аммиачной селитры, сообщила
 пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
BFM.ru
Решение о запрете экспорта аммиачной селитры принято для обеспечения успешного завершения посевной кампании аграриями, а также беспрерывной работы предприятий промышленного сектора, пояснили в кабмине.
ТАСС
В ряде регионов России - в частности, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах - ожидается приход ранней весны, поэтому возникла дополнительная потребность в удобрениях.
Газета.Ru
Квоты на экспорт позволят не допустить дефицита минудобрений на отечественном рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие.
Российская газета

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