с чего всё началось

До 1 октября правительство запретило ввоз на территорию России бензина, дизельного топлива, керосина и топлива других видов.

Правительство вводит запрет на ввоз топлива в Россию

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Футбол Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19 Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.

Наука Ученые из США рассказали, какие отношения самые крепкие Американские ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке объяснили феномен притяжения противоположностей и пришли к выводу, что такие союзы очень крепкие.

Политика Небензя заявил о создании на Украине протектората США Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат. 50

Политика Косачев: США превратились в мирового шантажиста номер один США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники.

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,3K

Авто На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги Сборка рулевых реек для машин на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, которая будет лежать в основе третьей генерации Lada Niva, теперь будет локализовано в РФ. 79

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Баскетбол Американский защитник Бэйкер покинул ЦСКА Московский ЦСКА в среду объявил о завершении сотрудничества с американским защитником Роном Бэйкером.

Здоровье В Свердловской области выявлено 4190 заражений коронавирусом На 26 мая на Среднем Урале у 4190 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. 466

Здоровье Для отмены обсервации на Сахалине понадобится вакцинация В Сахалинской области в ближайшие недели может быть принято решение о сокращении времени обязательной обсервации для прибывающих в регион, заявил Валерий Лимаренко.

Авто BMW представила обновленную BMW 5-Series Обновленная BMW 5-Series, чью внешность «Автоновости дня» раскрыли еще месяц назад, представлена официально.

Политика Трамп выразил недовольство действиями Китая в Гонконге Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Китая ограничить автономию Гонконга и сомневается, что в таком случае «вольный город» сможет оставаться международным финансовым центром, сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. 71

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,1K

Происшествия В общежитии УрФУ скончалась студентка из Гвинеи В общежитии УрФУ № 1 на улице Большакова, 79 скончалась студентка из Гвинеи. Трагедия произошла накануне вечером.