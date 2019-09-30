Экономика

РБКРБКПравительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

2 фото
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует
 из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК12:01

Подробнее о событии

Шесть крупных госкомпаний могут перейти в частные руки. Обнародован план приватизации на три года

Фонтанка.Ру15:02

Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний

Коммерсантъ14:03

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Rambler News Service10:36

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

РБК12:01

План приватизации на 2020-22 гг. предусматривает снижение доли в «РусГидро», «СКФ», «Транснефти», «Ростелекоме», «Россетях», «ОЗК»

Финмаркет11:01

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Ведомости12:19

Совкомфлот, Транснефть, ОЗК, Россети, Русгидро, Ростелеком в плане приватизации до 2022 года

ПРАЙМ10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
Политика

Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития Михаила Бабича первым замглавы Минэкономразвития, сообщил ТАСС пресс-секретарь премьера Олег Осипов.
ТАСС 16:05
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Культура

Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра

Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru 12:19
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Кино

Появился первый трейлер сериала «Война миров»

NewInform вчера в 12:35
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости 13:19
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Происшествия

Фанат «Зенита», ударивший сотрудника ОМОН, получил год колонии

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении.
Piter.tv 12:21
Футбол

«Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат»

«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 14:22
Политика

Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия 15:47
Общество

В Магнитогорске уволили детского тренера из-за откровенных фото в сети

Детского тренера по кикбоксингу уволили из магнитогорского центра «Максимум» из-за откровенной фотосессиии в сети.
Общественная служба новостей 27 сентября в 10:49
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Шоу-бизнес

Нарколог оценил поведение Бочкаревой при задержании с наркотиками

Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой обнаружили кокаин.
ФАН 15:34
Технологии

Базы ГИБДД и Росреестра брались для обкрадывания россиян

Для звонков клиентам банков мошенники берут информацию из баз ГИБДД, Росреестра и операторов парковок.
Русская Планета 04:00
Космос

Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны

Ридус 28 сентября в 05:58
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка

Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Наука

Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи

Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 23 сентября в 02:01
Гаджеты

Huawei Kirin 1000 представят в Mate 40

Серия смартфонов Huawei Mate 40 будет первой, в которой будет представлена новая серия чипсетов, но у компании есть еще год, чтобы переосмыслить свою стратегию.
ГЛАС.RU 10:19
Происшествия

Беглый заключенный 17 лет скрывался от правосудия в пещере

Сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет.
Lenta.ru 15:48
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Общество

Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru 15:56
Политика

Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию

Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Футбол

Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных

Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру 10:48
Политика

Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России

«Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.
Украина.ру 08:27
Общество

Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже

Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru вчера в 07:25
Игры

Разработчик Halo и Destiny намекнул на создание новой игры

В начале 2019 года Bungie отделилась от Activision Blizzard и получила полные права на франшизу Destiny.
CyberSport.ru 13:33
Кино

Минкульт и Фонд кино раскроют данные о господдержке фильмов

«Коммерсант» уже ознакомился с базой. Так, крупнейшей по объёму господдержки с 2015 года стала СТВ Сергея Сельянова.
News.ru 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Совкомфлот
Российская компания
Российская судоходная компания. Полное название - Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», сокращенное - ПАО «Совкомфлот». Главная контора - в Санкт-Петербурге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
РусГидро
Российская компания
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро является Российская Федерация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное