с чего всё началось

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

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Общество В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.

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Культура Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Происшествия Фанат «Зенита», ударивший сотрудника ОМОН, получил год колонии Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении.

Футбол «Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат» «Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

Политика Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.

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Политика На Украине заявили об усилении позиций России На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

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Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.

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Политика Рейсы МАУ в Алматы оказались убыточными из-за облета России «Запрет использования воздушного пространства РФ для украинских перевозчиков привел к значительному увеличению продолжительности рейса Киев — Алматы — с 5 ч 20 мин до 6 ч 35 мин — и, соответственно, дополнительным расходам, покрыть которые не представляется возможным даже с учетом эффекта от транзитных перевозок», — говорится в сообщении.

Общество Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.

Игры Разработчик Halo и Destiny намекнул на создание новой игры В начале 2019 года Bungie отделилась от Activision Blizzard и получила полные права на франшизу Destiny.