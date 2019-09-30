с чего всё началось

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

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