Экономика

Expert.ruExpert.ruПлан приватизации крупнейших компаний не раскрывается

«В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется», — говорится в документе.
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