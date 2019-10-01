Экономика
Expert.ruПлан приватизации крупнейших компаний не раскрывается
«В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется», — говорится в документе.
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Авто
В России начались продажи «УАЗ Патриот» с коробкой «автомат»
Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода начали продажи внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).
Известия 05:28
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
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Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов
Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.
Газета Кемерова вчера в 01:23
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Лиге Чемпионов
Сегодня, 1 октября, в Москве состоится матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» из Мадрида.
НИА-Калининград 06:21
Армия и оружие
Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Автоспорт
Герман Тильке: Всегда есть какие-то ограничения
Всегда есть какие-то ограничения.
F1news.ru 06:05
Общество
От Антарктиды откололся гигантский айсберг
От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений.
Российская газета 06:43
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Наука
Пациенту с ВИЧ-инфекцией впервые перелили CRISPR-клетки крови
Китайские ученые использовали основанную на методе генетического редактирования CRISPR-Cas9 технологию для лечения страдающего от ВИЧ и лейкоза пациента.
МедиаПоток 02:19
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»
Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
Армия и оружие
В России начался осенний призыв в армию
В России начался осенний призыв в ряды Вооруженных Сил России.
МИГ-ТВ 07:07
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 29 сентября в 06:21
Политика
Польша бойкотирует ПАСЕ из-за России вслед за Украиной
Ранее с Украиной бойкот ПАСЕ объявили Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Все они против возвращения в состав ассамблеи России.
Росбалт 05:52
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $30,6 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян за первые девять месяцев 2019 года увеличилось на $30,613 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) .
Коммерсантъ 04:21
Происшествия
СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма
Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Спорт
Украинка Магучих объяснила свой отказ от борьбы с Ласицкене за золото на ЧМ
18-летняя украинка стала рекордсменкой мира среди юниоров в возрастной категории до 20 лет, преодолев планку, установленную на высоте 2,04 метра, а после отказалась прыгать 2,06 метра, в отличие от Марии Ласицкене, ставшей в третий раз чемпионкой мира.
RT на русском 02:20
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Шоу-бизнес
Адель была замужем меньше одного года
В документах о разводе, которые Адель подала на прошлой неделе, указано, что они состояли в браки меньше одного года.
ГЛАС.RU вчера в 01:37
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01