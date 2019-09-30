Экономика

РБКРБКПравительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Включение пакетов крупнейших компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 годов. Правительство с 2011 года безуспешно пытается продать 25% «Совкомфлота», но 100% акций компании до сих пор принадлежит государству.
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Шесть крупных госкомпаний могут перейти в частные руки. Обнародован план приватизации на три года

Фонтанка.Рувчера в 15:02

Власти РФ решили напомнить о «большой приватизации»

ПРАЙМ06:34

6 госкомпаний решили приватизировать. Стоит ли покупать их акции?

РБК03:04

Минфин знакомится с предложениями Минэкономразвития по новому плану приватизации

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Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний

Коммерсантъвчера в 14:03

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Ведомостивчера в 12:19

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Rambler News Serviceвчера в 10:36
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Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин

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Газета.Ru 05:16
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Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции

В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
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Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru вчера в 06:12
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Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

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Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
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Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам

По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
Рамблер 12:31
Политика

Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»

По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
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Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова

REGNUM вчера в 04:51
Экономика

Обманутые члены ЖСК смогут получать возмещения наряду с дольщиками

Компенсации смогут получать члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование.
Российская газета 08:23
Общество

На Петербург обрушился ураган с градом

Вести.Ru 15:12
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В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
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От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.
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Полковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности

Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
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Политика

Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
МИР 24 14:51
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«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русском 12:22
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

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Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко

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Шоу-бизнес

В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского

Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
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Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС 10:00
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п. п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п. п. Ранее "небольшое снижение" ставок по ипотечным кредитам анонсировал глава Сбербанка Герман Греф.
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Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно

Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 29 сентября в 03:08
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«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru 14:59
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Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
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