Экономика
РБКПравительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Включение пакетов крупнейших компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 годов. Правительство с 2011 года безуспешно пытается продать 25% «Совкомфлота», но 100% акций компании до сих пор принадлежит государству.
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Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru вчера в 06:12
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
Рамблер 12:31
Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело 11:06
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Экономика
Обманутые члены ЖСК смогут получать возмещения наряду с дольщиками
Компенсации смогут получать члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование.
Российская газета 08:23
Общество
На Петербург обрушился ураган с градом
Вести.Ru 15:12
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Культура
Михаил Галустян стал ведущим на канале СТС
Ведомости 11:47
Наука
От ледника в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 08:39
Происшествия
Полковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности
Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
OAnews 03:56
Политика
Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС в Ереване
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с результатами заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
МИР 24 14:51
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 83%
RT на русском 12:22
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС 10:00
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п. п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п. п. Ранее "небольшое снижение" ставок по ипотечным кредитам анонсировал глава Сбербанка Герман Греф.
РБК вчера в 04:10
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Космос
Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно
Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 29 сентября в 03:08
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57