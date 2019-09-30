Экономика
РБКПравительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации
Включение пакетов крупнейших компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 годов. Правительство с 2011 года безуспешно пытается продать 25% «Совкомфлота», но 100% акций компании до сих пор принадлежит государству.
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Шесть крупных госкомпаний могут перейти в частные руки. Обнародован план приватизации на три года
Фонтанка.Ру30 сентября в 15:02
Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»
Rambler News Service30 сентября в 10:36
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:16, Вашингтон
Гаджеты
Intel представила процессоры Cascade Lake-X, они оказались в два раза дешевле предшественников
В общем, если Cascade Lake-X и не смогут дать полноценного ответа флагманам Ryzen Threadripper 3000 (в составе серии ожидаются и 32-, и даже 64-ядерный процессоры) в плане производительности, то в плане цены они выглядят намного привлекательнее предшественников.
iXBT.com 00:11
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Здоровье
Медики назвали первые симптомы рака печени
Специалисты перечислили четыре симптома рака печени, которые помогут выявить опасное заболевание на ранней стадии, передает телеканал "Звезда".
Medical Note 29 сентября в 22:52
Экономика
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях
Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru вчера в 18:36
Здоровье
Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер вчера в 13:36
Общество
В Роскачестве объяснили, как правильно использовать пластиковую посуду
Эксперты Роскачества дали свои рекомендации, как правильно использовать посуду из пластика.
REGNUM 01:22
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
REGNUM вчера в 11:04
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 30 сентября в 07:11
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма
В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета вчера в 10:10
Финансы
Российские банки массово снижают ставки по ипотеке
Несколько крупных российских банков с 1 октября уменьшают ипотечные ставки, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 20:32
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Культура
Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Наука
Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды
Московский Комсомолец вчера в 23:03