Экономика

РБКРБКПравительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Включение пакетов крупнейших компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 годов. Правительство с 2011 года безуспешно пытается продать 25% «Совкомфлота», но 100% акций компании до сих пор принадлежит государству.
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Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний

Коммерсантъ30 сентября в 14:03

Власти РФ решили напомнить о «большой приватизации»

ПРАЙМвчера в 06:34

6 госкомпаний решили приватизировать. Стоит ли покупать их акции?

РБКвчера в 03:04

Шесть крупных госкомпаний могут перейти в частные руки. Обнародован план приватизации на три года

Фонтанка.Ру30 сентября в 15:02

«Коррупционный правитель и приватизировать будет коррупционно»

Накануне.Ru01:41

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Ведомости30 сентября в 12:19

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Rambler News Service30 сентября в 10:36
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Гаджеты

Intel представила процессоры Cascade Lake-X, они оказались в два раза дешевле предшественников

В общем, если Cascade Lake-X и не смогут дать полноценного ответа флагманам Ryzen Threadripper 3000 (в составе серии ожидаются и 32-, и даже 64-ядерный процессоры) в плане производительности, то в плане цены они выглядят намного привлекательнее предшественников.
iXBT.com 00:11
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Здоровье

Медики назвали первые симптомы рака печени

Специалисты перечислили четыре симптома рака печени, которые помогут выявить опасное заболевание на ранней стадии, передает телеканал "Звезда".
Medical Note 29 сентября в 22:52
Экономика

Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.
Sport24.ru вчера в 18:36
Здоровье

Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора

Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.
Рамблер вчера в 13:36
Общество

В Роскачестве объяснили, как правильно использовать пластиковую посуду

Эксперты Роскачества дали свои рекомендации, как правильно использовать посуду из пластика.
REGNUM 01:22
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия

Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

REGNUM вчера в 11:04
Единоборства

Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко

Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Технологии

Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции

В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 30 сентября в 07:11
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма

В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00
Космос

Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе

Политическая Экспертиза вчера в 20:50
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК

Российская газета вчера в 10:10
Финансы

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

Несколько крупных российских банков с 1 октября уменьшают ипотечные ставки, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 20:32
Политика

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Культура

Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Наука

Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды

Московский Комсомолец вчера в 23:03
Как работают Яндекс.Новости?
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