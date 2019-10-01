Экономика

РБКРБКПравительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Включение пакетов крупнейших компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 годов. Правительство с 2011 года безуспешно пытается продать 25% «Совкомфлота», но 100% акций компании до сих пор принадлежит государству.
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Минфин знакомится с предложениями Минэкономразвития по новому плану приватизации

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Власти РФ решили напомнить о «большой приватизации»

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6 госкомпаний решили приватизировать. Стоит ли покупать их акции?

РБК03:04

Шесть крупных госкомпаний могут перейти в частные руки. Обнародован план приватизации на три года

Фонтанка.Рувчера в 15:02

Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний

Коммерсантъвчера в 14:03

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Ведомостивчера в 12:19

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Rambler News Serviceвчера в 10:36
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Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
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Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
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Игрок ЦСКА Гогуа приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

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Зеленский отказался проводить расследование по требованию США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Газета.Ru 10:10
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Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
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Политика

Сергей Аксёнов лишился поста председателя Совета министров Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поддержал идею разделения должностей главы и премьер-министра правительства республики, которые до 1 октября совмещал Сергей Аксёнов.
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Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
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Предполагается, что сокращение чиновников будет разделено на два этапа. Первый начнется уже в следующем году.
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