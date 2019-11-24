Экономика
Газета.Ru«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
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«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2
Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
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В Красноярске столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
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Будущий посол США назвал Лаврову условия улучшения отношений с Россией
Как сообщили в Госдепе, Салливан сказал Лаврову, что для улучшения отношений двух стран Москва должна «отказаться от усилий по подрыву демократических процессов» в США.
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Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
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В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.
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На Дальнем Востоке в октябре снизился уровень продаж автомобилей.
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Defensa Central: «Реал» интересуется Цыганковым из киевского «Динамо»
«Динамо» намерено выручить от продажи своего лидера более 20 миллионов евро. Сообщается, что Цыганковым также интересуются клубы АПЛ.
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Марину Кононову отправили под домашний арест
Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.
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Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.