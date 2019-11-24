Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.

с чего всё началось

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Политика Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома, сообщает портал Axios.

Происшествия В Красноярске столкнулись два автобуса Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.

Футбол Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела» В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.