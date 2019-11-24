Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

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Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08

«Ведомости» узнали о критериях для инвестиций из ФНБ

Коммерсантъвчера в 20:18

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

«Ведомости» узнали о новых жёстких условиях инвестиций из Фонда национального благосостояния

Фонтанка.Ру00:15

Правительство одобрило жесткие требования к претендентам на инвестиции из ФНБ

Forbes00:47
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Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Наука

Петербургские ученые раскрыли неизвестные детали жизни пиявок

АБН вчера в 23:24
Политика

Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации

Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:09
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома, сообщает портал Axios.
РИА Новости вчера в 22:10
Кино

Фильм «Аббатство Даунтон»: зачем его смотреть тем, кто не видел сериал

ОК! 23 ноября в 02:28
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гоме на востоке Демократической Республике Конго (ДРК).
Известия вчера в 07:37
Общество

«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:48
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Культура

Лещенко высказался о скандале с Ротару

Рамблер вчера в 23:32
Происшествия

В Красноярске столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Политика

Будущий посол США назвал Лаврову условия улучшения отношений с Россией

Как сообщили в Госдепе, Салливан сказал Лаврову, что для улучшения отношений двух стран Москва должна «отказаться от усилий по подрыву демократических процессов» в США.
Взгляд.ру 23 ноября в 17:29
Кино

«Интерны» вернутся на экраны в виде мультсериала

Газета.Ru 23 ноября в 17:05
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 23 ноября в 18:59
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов во второй раз выгнал Светлану Филию из шоу «План Б»

Вокруг ТВ вчера в 12:30
Футбол

Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Советский спорт вчера в 10:56
Футбол

Воронежские фанаты после игры напали на футболистов «Факела»

В Воронеже после матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местным «Факелом» и «Нижним Новгородом» произошла потасовка, участниками которой стали болельщики и игроки команды хозяев.
Обозреватель Врн 23 ноября в 12:00
Авто

На Дальнем Востоке в октябре снизились продажи автомобилей

На Дальнем Востоке в октябре снизился уровень продаж автомобилей.
Goroday.ru вчера в 07:14
Футбол

Defensa Central: «Реал» интересуется Цыганковым из киевского «Динамо»

«Динамо» намерено выручить от продажи своего лидера более 20 миллионов евро. Сообщается, что Цыганковым также интересуются клубы АПЛ.
Бомбардир.ру вчера в 16:19
Происшествия

Марину Кононову отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы в пятницу, 22 ноября, отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехова Марину Кононову.
Вести.Ru 22 ноября в 09:20
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 10:01
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