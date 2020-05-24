Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Кузбасс получит свыше 9 млрд рублей помощи для борьбы с коронавирусом

Известия10:22

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Томская область получит помощь в размере 1,5 млрд. рублей

Московский Комсомолец14:16

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:37, Ашберн
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Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
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Происшествия

В Москве задержаны участники перестрелки во дворе

Российская газета 13:50
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Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

Российская газета 08:03
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В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Газета.Ru 09:56
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Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
RT на русском 10:16
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Политика

Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым

"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости 03:21
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Общество

В Японии с 25 мая отменят режим ЧС

В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии.
REGNUM 05:17
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий военный беспилотник в Ливии

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Телеканал 360° вчера в 18:05
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Кино

Режиссерская версия «Лиги справедливости» все-таки выйдет

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 21 мая в 14:06
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Политика

Савченко назвала виновников революций на Украине

Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" на Украине не происходили с подачи РФ, об этом в интервью телеканалу "НТВ" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
ПолитРоссия 13:19
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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Происшествия

В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

РИА Новости вчера в 07:10
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Общество

Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552

Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
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Здоровье

Роспотребнадзор предсказал рост смертей от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время в России будет расти число смертей от коронавируса.
Московский Комсомолец 12:18
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Здоровье

В России начались клинические испытания препарата против коронавируса

Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.
Российская газета 11:51
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки действия электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
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Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Общество

В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ

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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

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Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»

Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
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Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России

Сегодня некоторые российские регионы уже столкнулись с аномальной жарой.
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Общество

Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost

Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
Srnsk вчера в 04:41
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В раннем доступе появилась игра «Galaxy in Turmoil»

ГЛАС.RU 07:41
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