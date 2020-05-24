Экономика
ИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:37, Ашберн
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Происшествия
В Москве задержаны участники перестрелки во дворе
Российская газета 13:50
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
Российская газета 08:03
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
RT на русском 10:16
Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости 03:21
Общество
В Японии с 25 мая отменят режим ЧС
В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии.
REGNUM 05:17
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий военный беспилотник в Ливии
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии с начала недели были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», принадлежащих армии Хафтара.
Телеканал 360° вчера в 18:05
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» все-таки выйдет
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 21 мая в 14:06
Политика
Савченко назвала виновников революций на Украине
Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" на Украине не происходили с подачи РФ, об этом в интервью телеканалу "НТВ" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
ПолитРоссия 13:19
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Происшествия
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
РИА Новости вчера в 07:10
Общество
Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552
Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
Здоровье
Роспотребнадзор предсказал рост смертей от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время в России будет расти число смертей от коронавируса.
Московский Комсомолец 12:18
Здоровье
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.
Российская газета 11:51
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки действия электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru 04:07
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor 03:55
Политика
Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в России
Сегодня некоторые российские регионы уже столкнулись с аномальной жарой.
Суть событий 11:25
Общество
Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost
Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
Srnsk вчера в 04:41