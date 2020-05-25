Экономика
Пенза-ОбзорПензенская область получит дотацию в размере 758 млн рублей
Пензенская область получит дотацию в размере 758007,6 тыс. рублей в качестве компенсации из-за снижения доходов бюджетов. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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На борьбу с COVID-19 Орловская область получит из резервного фонда 48 миллионов
Вести.Ruвчера в 11:28
На поддержку Астраханской области выделили чуть более двух миллиардов рублей
Московский Комсомолецвчера в 04:11
Падение доходов Брянской области скомпенсируют 60 млн рублей из бюджета РФ
ИА Красная Весна24 мая в 16:20
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Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Осуждённый за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который был приговорён к лишению свободы на шесть лет за государственную измену, вышел на свободу.
RT на русском 07:15
Политика
Песков: дата парада Победы зависит от ситуации с коронавирусом
Решение о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции России примет глава государства Владимир Путин на основе всех сводных данных по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:30
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Киберспорт
Valve представила новый «боевой пропуск» для Dota 2
Вашингтон, 26 мая 2020, 13:45 — REGNUM Разработчики из Valve анонсировали новый «боевой пропуск» для Dota 2, посвящённый чемпионату миру The International.
REGNUM 06:45
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия
В Ленобласти совершил аварийную посадку легкомоторный самолет
Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 14:18 — REGNUM На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области легкомоторный самолет с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку.
REGNUM 07:18
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Общество
Коронавирус перемещается из Калининграда в муниципалитеты
В Калининграде коронавирус выявили за сутки у 19 человек, в области – у 22 жителей, а также у 2 жителей других регионов РФ.
Янтарный Край вчера в 06:13
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Здоровье
В Башкирии коронавирусом заболели более 300 медработников
На брифинге по коронавирусу 26 мая министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о заболевших COVID-19 медиков.
Телеканал UTV 06:41
Футбол
Валерий Баринов: «Семина выкинули из „Локо“ как ненужную тряпку»
Валерий Баринов: «Семина выкинули из «Локо» как ненужную тряпку» Новый тренер Марко Николич не сможет начать работу в клубе с 1 июня.
Экспресс газета 00:00
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:54 — REGNUM На Среднем Урале подтвердили новые 279 случаев выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 03:54
Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru 07:22
Футбол
Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru 24 мая в 19:46
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
В Петербурге рассказали о 20 скончавшихся пациентах с коронавирусом
Комитет по здравоохранению сообщил о еще 20 пациентах с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Санкт-Петербурге, среди них - девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет, они имели хронические заболевания.
РИА Новости 24 мая в 06:13
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор объявил остальные даты проведения ЕГЭ: 6 и 7 июля — по русскому языку; 10 июля — по профильной математике; 13 июля — по физике и истории; 16 июля — по химии и обществознанию; 20 июля — по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.
РБК вчера в 14:17
Биатлон
Резцова советует Логинову уйти от Касперовича
Бывшая лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова высказалась об Александре Логинове. Слова биатлонного эксперта передаёт «Комсомольская правда».
ГЛАС.RU 03:03
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Общество
Свердловская прокуратура нашла нарушения на складе «Красное & Белое»
Прокуратура Свердловской области нашла нарушения на складе ООО «Абсолют» сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге.
Екатеринбург в эфире 06:09
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09