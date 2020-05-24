Экономика
КоммерсантъПравительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Средства будут направлены на дотации регионам, чьи налоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года. Таким образом правительство компенсирует им снижение доходов бюджета. Размер помощи будет зависеть от первоочередных расходов регионов.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство даст 1,7 млрд Хабаровскому краю на «поддержание штанов»
Московский Комсомолецвчера в 23:45
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:00, Ашберн
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Где 23 мая заболели коронавирусом в Самарской области
Стало известно, где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса за последние сутки.
ГТРК Самара 23 мая в 04:03
Здоровье
В Самарской области в больницах ограничат передвижение пациентов
Минздрав региона принял решение ограничить передвижение пациентов в медучреждениях Самарской области.
Kursk.com вчера в 14:46
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Происшествия
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.
РИА Новости вчера в 20:19
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
Мотор, разработанный в 1967 году немецким инженером Феликсом Ванкелем и позаимствованный АвтоВАЗом, генерировал отдачу в 140 л. с. и позволял «семерке» разгоняться до 100 км в час всего за 9 секунд, что в те ходы было практически рекордным показателем.
Letnews.ru вчера в 10:37
Общество
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
Технологии
Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве
Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10
Происшествия
Пожар в больнице в Приморье локализовали
ТАСС вчера в 20:19
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Энергетика
Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе
По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.
РБК вчера в 23:00
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Наука
220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком
Под угрозой отравления мышьяком на Земле оказались от 94 до 220 миллионов человек.
МедиаПоток 23 мая в 03:51
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 12:01
Авто
Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе
Аукционный дом RM Sotheby`s готовится к продаже редчайшего седана Audi S6 Plus С4 1996 года выпуска.
Motor вчера в 12:19
Здоровье
«Реальное» число зараженных коронавирусом в России назвал Мясников
Как рассказал в своем официальном Telegram-канале врач, представитель официального штаба по борьбе с COVID-19, телеведущий Александр Мясников, из всех тех заболевших, которые считаются таковыми в официальном порядке, 200 000 не больны.
Live24 вчера в 01:32
Происшествия
Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске
РИА Новости вчера в 11:50
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru 23 мая в 22:12
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru вчера в 13:49
Экономика
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:53
Технологии
В униформе бортпроводниц нашли токсичные вещества
В униформе бортпроводников американской авиакомпании обнаружили токсичные вещества. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo.
Lenta.ru 00:30
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Авто
Выбираем кроссовер за 400 тысяч рублей. SsangYong Actyon II или Kyron
Российская газета вчера в 12:00
Интернет
Эксперт рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в интернете
Эксперт отметил, что историю просмотров в настройках браузера удалить легко, но очистить свой цифровой след гораздо сложнее.
Невские Новости 00:00