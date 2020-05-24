Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Средства будут направлены на дотации регионам, чьи налоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года. Таким образом правительство компенсирует им снижение доходов бюджета. Размер помощи будет зависеть от первоочередных расходов регионов.
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Алтайскому краю выделили около 450 миллионов рублей

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Правительство даст 1,7 млрд Хабаровскому краю на «поддержание штанов»

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Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБКвчера в 03:12

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Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

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Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новостивчера в 02:01

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газетавчера в 02:00
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За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
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Общество

Где 23 мая заболели коронавирусом в Самарской области

Стало известно, где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса за последние сутки.
ГТРК Самара 23 мая в 04:03
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Здоровье

В Самарской области в больницах ограничат передвижение пациентов

Минздрав региона принял решение ограничить передвижение пациентов в медучреждениях Самарской области.
Kursk.com вчера в 14:46
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
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Происшествия

Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.
РИА Новости вчера в 20:19
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Авто

В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

Мотор, разработанный в 1967 году немецким инженером Феликсом Ванкелем и позаимствованный АвтоВАЗом, генерировал отдачу в 140 л. с. и позволял «семерке» разгоняться до 100 км в час всего за 9 секунд, что в те ходы было практически рекордным показателем.
Letnews.ru вчера в 10:37
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Общество

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
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Технологии

Сервис для поиска бизнес-партнеров запустили в Москве

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров по бизнесу.
Вечерняя Москва 00:30
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10
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Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС вчера в 20:19
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Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
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Энергетика

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.
РБК вчера в 23:00
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Наука

220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком

Под угрозой отравления мышьяком на Земле оказались от 94 до 220 миллионов человек.
МедиаПоток 23 мая в 03:51
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Происшествия

Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия вчера в 12:01
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Авто

Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе

Аукционный дом RM Sotheby`s готовится к продаже редчайшего седана Audi S6 Plus С4 1996 года выпуска.
Motor вчера в 12:19
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Здоровье

«Реальное» число зараженных коронавирусом в России назвал Мясников

Как рассказал в своем официальном Telegram-канале врач, представитель официального штаба по борьбе с COVID-19, телеведущий Александр Мясников, из всех тех заболевших, которые считаются таковыми в официальном порядке, 200 000 не больны.
Live24 вчера в 01:32
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

РИА Новости вчера в 11:50
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
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Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru 23 мая в 22:12
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Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

iReactor 22 мая в 10:08
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru вчера в 13:49
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Экономика

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
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Армия и оружие

В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
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В униформе бортпроводниц нашли токсичные вещества

В униформе бортпроводников американской авиакомпании обнаружили токсичные вещества. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo.
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Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
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Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
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Выбираем кроссовер за 400 тысяч рублей. SsangYong Actyon II или Kyron

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