Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Средства будут направлены на дотации регионам, чьи налоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года. Таким образом правительство компенсирует им снижение доходов бюджета. Размер помощи будет зависеть от первоочередных расходов регионов.
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РИА Новостивчера в 02:01

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газетавчера в 02:00
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Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
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РИА Новости вчера в 23:44
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Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше

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Происшествия

В Грузии задержан теннисист Басилашвили за избиение бывшей жены

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Известия вчера в 06:22
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Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Коммерсантъ вчера в 00:59
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Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части

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В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Общество

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Происшествия

В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56

Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
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44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter

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В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов

Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

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В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад

В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
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Коммерсантъ вчера в 20:44
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В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

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