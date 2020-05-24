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Происшествия Врачи в Татарстане заявили, что лифты стали источником коронавируса Как выяснила корреспондент «ВК» на примере своего подъезда, дезинфекцией занимаются не люди в костюмах химзащиты, а обычная уборщица, которая и раньше мыла наш подъезд.

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