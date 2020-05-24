Экономика
Вести.RuНа поддержку регионов выделены 100 млрд
Бюджетные дотации в размере 100 миллиардов рублей будут направлены в регионы России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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На поддержку Астраханской области выделили чуть более двух миллиардов рублей
Московский Комсомолец04:11
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Общество
Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок
Новосибирск, 25 мая 2020, 09:16 — REGNUM Все факты нарушения общественного порядка в период самоизоляции в Новосибирской области требуют более жёсткой и оперативной реакции, подчеркнул губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 25 мая.
REGNUM 02:16
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов с самыми социальными бюджетами
По информации экспертов «РИА-Рейтинга», наиболее социальными бюджетами в субъектах Российской Федерации оказались бюджеты Сахалинской области, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает информагентство РИА Новости.
Newvz.ru 04:43
Общество
Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
Ведомости 00:38
Здоровье
В Петербурге рассказали о 20 скончавшихся пациентах с коронавирусом
Комитет по здравоохранению сообщил о еще 20 пациентах с коронавирусной инфекцией, скончавшихся в Санкт-Петербурге, среди них - девять женщин от 53 до 90 лет и 11 мужчин от 28 до 90 лет, они имели хронические заболевания.
РИА Новости вчера в 06:13
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Коммерсантъ 23 мая в 23:32
Общество
Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН 05:58
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети
В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57
Политика
Лавров оценил влияние коронавируса на международные отношения
Пандемия коронавируса может помочь улучшить сотрудничество на международной арене, Россия и Германия могут сыграть в этом лидирующую роль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:49
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:43
Общество
В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
В Тульской области за сутки выявили 111 носителей коронавируса
Тула, 25 мая 2020, 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб.
REGNUM 03:57
Гаджеты
Представлены 50-долларовые умные часы Realme Watch
iXBT.com 03:58
Общество
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
В исследовании отмечается, что за первый квартал 2020 года в стране было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57 процентов превышает аналогичный показатель в прошлом году.
РИА Новости 06:02
Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок локальной сборки в РФ
Аналитики агентства «Автостат» в рамках подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России» изучили авторынок и выделили ТОП-10 иномарок произведенных на территории РФ.
Тарантас Ньюс 23 мая в 06:20
Общество
Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет
Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
Происшествия
Эксперты Airbus прибудут в Карачи для расследования авиакатастрофы
Представители завода-изготовителя Airbus прибудут вечером 25 мая в пакистанский город Карачи для оказания технической помощи комиссии по расследованию причин крушения самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана".
ТАСС 05:24
Общество
Власти Краснодара рассказали, как жителям Адыгеи заезжать в Краснодар
Как теперь заезжать в Краснодар жителям Адыгеи, 25 мая рассказал мэр города Евгений Первышов.
Юга.ру 04:37
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Экономика
МЭР хочет включить в план восстановления экономики поддержку гостиниц
Минэкономразвития России предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики меры поддержки туризма, в частности гостиничного сектора, сфера обладает большим потенциалом развития, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
РИА Новости 04:26
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Происшествия
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
235-ый гарнизонный военный суд арестовал полковника ФСО Дмитрия Ширенова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:30
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39