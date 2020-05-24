Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Томская область получит помощь в размере 1,5 млрд. рублей

Московский Комсомолец14:16

Кузбасс получит свыше 9 млрд рублей помощи для борьбы с коронавирусом

Известия10:22

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Происшествия

В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
13
Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM вчера в 07:07
251
Здоровье

Плюс 51: приморцы продолжают заражаться коронавирусом

Как обозначили в краевом Роспотребнадзоре, сегодня темп прироста заболевания в крае составляет 3,1%. Всего диагноз за время пандемии подтвердился у 1646 приморцев.
Deita.ru вчера в 23:40
12
Экономика

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
19
Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
25
Недвижимость

Угроза Козлова: глава Минвостокразвития «построит» застройщиков

Глава Минвостокразвития Александр Козлов поручил Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) провести анализ рынка застройщиков в ДФО, где реализуется программа «Дальневосточная ипотека», и обратиться в ФАС по случаям завышения цен на жилье.
Konkurent.ru 21 мая в 19:04
Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
62
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
508
Наука

Ученые выяснили причину высокой смертности мужчин от коронавируса

Ученые объяснили высокую смертность среди мужчин от COVID-19 высоким уровнем тестостерона.
МедиаПоток 05:45
Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
4
Кино

Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним

Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
1
Общество

Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
РИА Новости 09:07
49
Общество

Министр экологии стал еще одним сахалинским чиновником, заподозренным в браконьерстве

Вести.Ru 08:19
4
Происшествия

Автобус похоронного бюро опрокинулся на ночном проспекте Мира в Южно-Сахалинске

Сахалин.Инфо 18:14
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
25
Происшествия

Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости 17:06
1
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,8K
Общество

Пенсионный возраст в России могут снизить

По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если безработица в России из-за ситуации с коронавирусом начнет расти, власти включат реверс и снизят возраст выхода на пенсию: - Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек, в зависимости от численности безработных.
Хорошие новости 04:10
1,9K
Политика

США перенесли проведение саммита G7 на конец июня

В США принято решение о переносе саммита G7.
ToDay News Ufa 14:16
6
Авто

Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6

Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
40
Общество

Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

РБК 18:46
58
Общество

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
73
Космос

В NASA считают отличной идеей размещение атомных реакторов на Луне

Учёные NASA считают, что проблему решит атомный реактор, установленный рядом с колонией астронавтов.
HotGeo вчера в 03:06
5
Происшествия

«Стопкоронавирус» сообщил о четырех умерших с коронавирусом за сутки в Амурской области

В Амурской области за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф 24 мая.
Амур.инфо 04:20
Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
Дни24 01:53
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
545
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
57
Происшествия

В Иркутской области загорелись отходы лесопиления

Отходы лесопиления загорелись в городе Свирске Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 18:59
Общество

Детские сады не откроют в Забайкалье с 1 июня

Детские сады в Забайкальском крае решили не открывать с 1 июня региональные власти, заявил вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулёв 24 мая в эфире ГТРК «Чита».
ИА Красная Весна 08:27
1
Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия 21 мая в 17:01
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное