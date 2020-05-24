Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.

Происшествия В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России. 13

Общество Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 251

Здоровье Плюс 51: приморцы продолжают заражаться коронавирусом Как обозначили в краевом Роспотребнадзоре, сегодня темп прироста заболевания в крае составляет 3,1%. Всего диагноз за время пандемии подтвердился у 1646 приморцев. 12

Недвижимость Угроза Козлова: глава Минвостокразвития «построит» застройщиков Глава Минвостокразвития Александр Козлов поручил Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) провести анализ рынка застройщиков в ДФО, где реализуется программа «Дальневосточная ипотека», и обратиться в ФАС по случаям завышения цен на жилье.

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 508

Наука Ученые выяснили причину высокой смертности мужчин от коронавируса Ученые объяснили высокую смертность среди мужчин от COVID-19 высоким уровнем тестостерона.

Общество Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19 Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население. 49

Происшествия Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. 1

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,8K

Общество Пенсионный возраст в России могут снизить По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если безработица в России из-за ситуации с коронавирусом начнет расти, власти включат реверс и снизят возраст выхода на пенсию: - Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек, в зависимости от численности безработных. 1,9K

Общество Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19. 73

Происшествия «Стопкоронавирус» сообщил о четырех умерших с коронавирусом за сутки в Амурской области В Амурской области за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф 24 мая.

Шоу-бизнес Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.

Происшествия В Иркутской области загорелись отходы лесопиления Отходы лесопиления загорелись в городе Свирске Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.