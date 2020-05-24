Экономика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Мишустин: 56 регионов получат дотации на 100 миллиардов рублей

Вести.Ru04:07

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Московский Комсомолец04:11

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газетавчера в 02:00

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

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Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАССвчера в 02:02

Падение доходов Брянской области скомпенсируют 60 млн рублей из бюджета РФ

ИА Красная Веснавчера в 16:20

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новостивчера в 02:01
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Экономика

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения

Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Футбол

«Зенит» в честь 95-летия выстрелит из пушки в Петропавловской крепости

Gazeta.SPb 06:08
Политика

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Piter.tv 05:24
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Политика

Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского

BFM.ru вчера в 08:52
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Здоровье

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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Технологии

В Швеции запустили первую сеть 5G

ТАСС вчера в 10:13
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Кино

Трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая

Popcornnews.ru 05:40
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва 04:40
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 получат увеличенные частоты

В настоящее время тестируются инженерные процессоры компании AMD. Ryzen 4000 серии "Vermeer" получат более высокие частоты.
Megaobzor.com вчера в 14:57
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Общество

В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
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Происшествия

Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство.
РИА Новости 03:39
Технологии

Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона

Сотрудник авиакомпании British Airways, работающий в команде разработчиков Flight Tech, раскрыл реальную опасность включенного во время полета телефона.
Lenta.ru 03:50
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Шоу-бизнес

Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов

Вечерний курьер вчера в 11:27
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Гаджеты

Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов

Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.
3DNews 04:30
Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Экономика

Особую экономическую зону «Кулибин» создали в Дзержинске

Особую экономическую зону (ОЭЗ) типа «Кулибин» создали в Дзержинске, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Время Н 06:53
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