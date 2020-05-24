Экономика
ИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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На поддержку Астраханской области выделили чуть более двух миллиардов рублей
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ИА Красная Веснавчера в 16:20
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Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
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Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
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Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
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Газета.Ru 06:34
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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В Швеции запустили первую сеть 5G
ТАСС вчера в 10:13
Кино
Трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая
Popcornnews.ru 05:40
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой
Вечерняя Москва 04:40
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 получат увеличенные частоты
В настоящее время тестируются инженерные процессоры компании AMD. Ryzen 4000 серии "Vermeer" получат более высокие частоты.
Megaobzor.com вчера в 14:57
Общество
В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
RuNews24.ru вчера в 09:12
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
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Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство.
РИА Новости 03:39
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Раскрыта реальная опасность включенного на борту самолета телефона
Сотрудник авиакомпании British Airways, работающий в команде разработчиков Flight Tech, раскрыл реальную опасность включенного во время полета телефона.
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Лепс прокомментировал слова Пригожина о бедственном положении артистов
Вечерний курьер вчера в 11:27
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Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов
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3DNews 04:30
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Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
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Особую экономическую зону «Кулибин» создали в Дзержинске
Особую экономическую зону (ОЭЗ) типа «Кулибин» создали в Дзержинске, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
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