Экономика
КоммерсантъПравительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Средства будут направлены на дотации регионам, чьи налоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года. Таким образом правительство компенсирует им снижение доходов бюджета. Размер помощи будет зависеть от первоочередных расходов регионов.
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Газета.Ru 04:13
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Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию
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Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
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Газета.Ru 22 мая в 11:44