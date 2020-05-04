Коронавирус
REGNUMНа поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей
Москва, 4 мая 2020, 13:20 — REGNUM «Российскому фонду технологического развития» будут предоставлены субсидии на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности. Всего на эти цели правительство РФ направит 5 млрд рублей.
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с чего всё началось
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 10 млрд руб. на субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленности.Коммерсантъ06:14
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