с чего всё началось

Москва, 4 мая 2020, 13:20 — REGNUM «Российскому фонду технологического развития» будут предоставлены субсидии на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности. Всего на эти цели правительство РФ направит 5 млрд рублей.

На поддержку промышленных проектов в РФ направят 5 млрд рублей

Здоровье Когда в Свердловской области откроют детсады и отключат отопление? Отвечает Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в своём Instagram отвечать на вопросы, которые возникают у людей в связи с введёнными в регионе ограничениями и с коронавирусом в целом. 2

Футбол Сын Рудковской и Плющенко заявил, что легко обыграет Аршавина в футбол Сын Плющенко и Рудковской увидел в сюжете по федеральному каналу, что знаменитый футболист Андрей Аршавин высказался неуважительно в его адрес.

Общество США спрогнозировали удвоение количества жертв коронавируса США находятся на первом месте среди стран по числу заразившихся коронавирусом (более 1,1 млн человек). 182

Гаджеты Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют. 17

Авто BMW обещает более мощные автомобили M По словам Флаша, BMW производят автомобили приносящие удовольствие от вождения, а отделение M-performance только дополняет их.

Наука Как сердце влияет на чувства Хотя сердце бьётся само по себе, и мозг не может командовать сердечной мышце, когда ей сокращаться и когда расслабляться, всё же сердце к мозгу прислушивается.

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Политика ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса. 46

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 616

Общество Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств против коронавируса Мытье рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 192

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч В мире от коронавируса скончались уже более 250 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

Общество Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра.