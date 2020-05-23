Коронавирус
Газета.RuПравительство выделило 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам
Правительство выделило 11,5 млрд на страховые выплаты, полагающиеся медицинским работникам при заражении коронавирусом нового типа. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
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Происшествия
Неизвестный захватил заложников в банке в центре Москвы
Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном валу в Москве, он угрожает взрывом, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:23
Культура
Познер показал переписку с Михалковым после оскорблений
Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем личном сайте переписку с режиссером Никитой Михалковым, который ранее грубо обозвал своего оппонента в своем выпуске «Бесогона».
Московский Комсомолец 07:46
Общество
Российская вакцина от коронавируса прошла успешное испытание на людях
Добровольцы, которые ввели себе экспериментальную вакцину — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи — получили иммунитет к коронавирусу и не испытали никаких побочных эффектов, подчеркнул Гинцбург.
Слово и Дело вчера в 04:29
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Общество
Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды
Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
Ведомости 05:30
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру
В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
Интерфакс 05:55
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
Общество
Психиатр назвала продукты, способные поднять настроение
Бананы, грецкие орехи и шпинат являются наиболее эффективными для поднятия настроения продуктами.
ФАН 07:49
Политика
Небензя заявил, что Украина сама виновата в потере Крыма
Украине некого винить в потере Крыма, кроме себя, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Народные новости вчера в 02:21
Здоровье
Совпадение пика смертности от коронавируса и плато объяснил Мясников
О причинах совпадения пика смертности от коронавирусной инфекции с плато рассказал в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.
Live24 05:31
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Происшествия
У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв
Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
REGNUM 07:52
Футбол
Деспотович покинул расположение «Оренбурга»
Нападающий Джордже Деспотович покинул расположение "Оренбурга" и больше не сыграет за команду в нынешнем сезоне.
Газета.Ru 06:53
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Наука
Корни коренных американцев нашли у Байкала
ToDay News Ufa 21 мая в 14:29
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 23 мая 2020, 13:03 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области составило за последние сутки сразу 353, в результате чего коэффициент распространения инфекции в регионе резко увеличился с 1,36 до 1,7.
REGNUM 06:03
Происшествия
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане
В Сети появились первые видеокадры с места крушения пассажирского самолета в пакистанском городе Карачи.
Известия вчера в 07:56
Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Кино
«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга
Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Газета.Ru вчера в 11:44
Политика
Трамп перечислил свою зарплату на разработку лекарств от коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перечислил свою зарплату за три месяца на разработку препаратов от коронавирусной инфекции.
Профиль вчера в 16:25
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Экономика
Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 05:40
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38