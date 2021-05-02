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Экономика

Правительство выделило 11 млрд рублей на поддержку железнодорожных перевозчиков

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 11 млрд руб. на стабилизацию финансового положения железнодорожных пассажирских компаний. Решение о дополнительной поддержке отрасли принято из-за падения пассажиропотока на фоне пандемии в прошлом году.В источнике
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С чего всё началось

«Ограничения, связанные с распространением COVID-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка»,— сообщается на сайте
 правительства.

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