Реставрацию старого Дома правительства Чувашии оценили в 1,6 млрд рублей

Старое здание Дома правительства Чувашии ИА REGNUM Здание старого Дома правительства было построено в 1940 году и перестало эксплуатироваться в 2011 году — с приходом к власти в республике Михаила Игнатьева, которого в январе 2020 года сменил Олег Николаев.