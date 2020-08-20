Правительство выделило 1,25 трлн рублей на восстановление экономики
Смотрите также
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
В Белоруссии оппозиция призвала силовиков перейти на сторону народа
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»
Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику
Передачу стаканчика Навальному зафиксировали камеры аэропорта в Томске
РФ и Сирия договорились о расширении авиабазы Хмеймим
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о детях Алины Кабаевой
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
СМИ: Чемпион мира по вольной борьбе выгнал свою невесту со свадьбы
Власти Германии планируют раздавать добровольцам по 1200 евро в месяц
Аксенов назвал Зеленского плагиатором за план «возвращения Крыма»
Заместитель Колокольцева стал богатейшим силовиком в России
Счетная палата зафиксировала рост пенсии в июле на 10%
Российский космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
Россия стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Суд отказался приобщить к делу Ефремова показания секретного свидетеля
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины
Собянин назвал условия перевода школьных классов на дистанционку
Правительство выделило 1,25 трлн руб. из резервного фонда на предотвращение негативного влияния на развитие отраслей экономики и устранение последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции.В источнике
Подробнее о событии
Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики
Парламентская газета17:27