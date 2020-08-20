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Правительство выделило 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

Правительство выделило 1,25 трлн руб. из резервного фонда на предотвращение негативного влияния на развитие отраслей экономики и устранение последствий, вызванных распространением коронавирусной инфекции.В источнике
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Коммерсантъ

Правительство выделило 1,25 трлн руб. из Резервного фонда на восстановление экономики

Коммерсантъ03:26
Парламентская газета

Кабмин направил из резервного фонда 1,25 трлн рублей на восстановление экономики

Парламентская газета17:27
Аргументы и Факты

Правительство направило на поддержку экономики 1,25 трлн рублей

Аргументы и Факты17:54
REGNUM

Правительство России направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

REGNUM17:53
Московский Комсомолец

Правительство РФ направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей

Московский Комсомолец17:33
Комсомольская правда

На восстановление экономики после вспышки коронавируса правительство направило из резервного фонда 1,25 трлн рублей

Комсомольская правда18:08
ТАСС

Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда

ТАСС17:13

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Стрелков и Бородай отреагировали на планы СБУ похитить их

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и экс-премьер-министр республики Александр Бородай отреагировали на информацию СМИ о намерениях украинских спецслужб похитить их.
Российский Диалог13:46

Корабли ВМФ РФ взяли под охрану суда для «Северного потока-2»

Российская сторона задействовала боевые корабли Военно-морского флота для охраны судов, которые будут участвовать в достройке энергетического проекта "Северный поток - 2". Об этом замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов рассказал в интервью изданию "Интерфакс".
Капитал странывчера в 10:45
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Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику

Член «Альянса врачей», лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева официально откликнулась на заявление Дмитрия Пескова о том, что Кремль готов оперативно рассмотреть заявления о помощи в лечении политика.
RuNews24.ru11:10
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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Аксенов назвал Зеленского плагиатором за план «возвращения Крыма»

По мнению главы республики, само словосочетание "возвращение Крыма" пора внести в политический словарь как термин, обозначающий бессмысленное прожектерство и ритуальные пропагандистские заклинания, которые подменяют реальную политику.
Российская газета14:46