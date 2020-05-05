с чего всё началось

Общество В Липецкой области вводится всеобщий масочный режим Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах. 46

Происшествия Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы. 118

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,9K

Общество В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24". 613

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 6,4K

Происшествия Суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, сообщило во вторник агентство УНИАН.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,6K

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1K

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Финансы Рубль снижается к доллару на открытии торгов Курс доллара и евро растет почти на один рубль на открытии торгов Московской биржи 4 мая, свидетельствуют данные торговой площадки. 169

Киберспорт Аналитики верят в победу Team Secret в матче против Ninjas in Pyjamas Коэффициенты: Team Secret (1.20) против Ninjas in Pyjamas (4.20) — 5 мая, 14:00 мск; Team Secret победит на первой карте — 1.30.

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 484

Общество В Гааге задержали десятки протестующих против карантина Полиция Нидерландов пресекла акцию протеста против карантинных мер, которая проходила в Гааге. В результате задержаны от 20 до 30 человек.

Наука Цианобактерии научились извлекать воду из гипса В образцах почвы и горных пород Атакамы было обнаружено значительное разнообразие микроорганизмов: цианобактерии, актиномицеты, хлорофлексы и протеобактерии, однако механизмы, благодаря которым они способны извлекать воду из сухих пород, долгое время оставались неизвестными. 8