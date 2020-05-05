Экономика
Алтайская правдаПравительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
Общество
В Липецкой области вводится всеобщий масочный режим
Глава региона предложил уже с 7 мая ввести масочный режим на всей территории Липецкой области, а также усилить полицию и Росгвардию на улицах.
Kursk.com 07:21
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы.
Российская газета 12:25
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Общество
В Минпросвещения не исключили отмену ОГЭ из-за коронавируса
Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 07:08
Наука
Создано способное победить коронавирус антитело
Lenta.ru 07:14
Происшествия
В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади
Полицейские Петербурга задержали двух молодых людей, которые решили весело провести время и пожарили шашлыки прямо на Сенной площади.
Российская газета 11:45
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Происшествия
Суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, сообщило во вторник агентство УНИАН.
РИА Новости 09:26
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Футбол
Кокорин призвал 300 футболистов РПЛ помочь больной девочке
Metaratings 11:10
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Финансы
Рубль снижается к доллару на открытии торгов
Курс доллара и евро растет почти на один рубль на открытии торгов Московской биржи 4 мая, свидетельствуют данные торговой площадки.
Экономика сегодня вчера в 03:23
Культура
Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»
Российская газета 09:10
Происшествия
Семь человек с коронавирусом умерли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге за все время пандемии умерли семь человек с коронавирусом.
Вечерние Ведомости 11:24
Киберспорт
Аналитики верят в победу Team Secret в матче против Ninjas in Pyjamas
Коэффициенты: Team Secret (1.20) против Ninjas in Pyjamas (4.20) — 5 мая, 14:00 мск; Team Secret победит на первой карте — 1.30.
CyberSport.ru 03:48
Общество
Мантуров заявил, что Россия справилась с задачей производства масок
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в российских аптеках нет дефицита масок.
ФедералПресс 11:24
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Общество
Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки
Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого.
ТАСС 12:12
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
В Гааге задержали десятки протестующих против карантина
Полиция Нидерландов пресекла акцию протеста против карантинных мер, которая проходила в Гааге. В результате задержаны от 20 до 30 человек.
Московский Комсомолец 10:12
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил стремление США запретить испытания «Нудоли»
Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин объяснил стремление США запретить испытания российской ракеты «Нудоль».
ФАН вчера в 18:57
Наука
Цианобактерии научились извлекать воду из гипса
В образцах почвы и горных пород Атакамы было обнаружено значительное разнообразие микроорганизмов: цианобактерии, актиномицеты, хлорофлексы и протеобактерии, однако механизмы, благодаря которым они способны извлекать воду из сухих пород, долгое время оставались неизвестными.
N+1 вчера в 15:00
Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Супруга Эммануила Виторгана опубликовала фото подросших дочек
Ирина опубликовала снимок подросших дочек, рождение которых стало для нее самым прекрасным событием в ее жизни.
RuNews24.ru вчера в 02:30