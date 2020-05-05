Экономика
Капитал страныПравительство выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку МСБ
Уточняется, что эти средства будут направлены российским регионам на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу (МСБ) из-за ухудшения ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:42, Ашберн
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