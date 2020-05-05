с чего всё началось

Уточняется, что эти средства будут направлены российским регионам на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу (МСБ) из-за ухудшения ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Объяснена низкая смертность в России от коронавируса Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф. 353

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 1K

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,6K

Энергетика «А-Проперти» хочет стать экспортером СПГ Ресурсной базой станут месторождения Якутии, которые пока не имеют налоговых льгот и соответствующих подтвержденных запасов. 25

Авто Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом Компания UzAuto Motors, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок бюджетных автомобилей Chevrolet, не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами. 11

Экономика Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC. 1

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 21

Футбол BeIn Sports: Головин вошёл в сборную сезона чемпионата Франции Среди лучших 11 футболистов, которых выбрал бывший тренер "ПСЖ", нашлось место и для российского полузащитника Александра Головина.

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 6,3K

Здоровье В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. 11

Общество В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации Масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры зафиксировали британские и американские спецслужбы, говорится в совместном заявлении Национального центра по кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США. 1