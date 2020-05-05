Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаПравительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъ04 мая в 09:30

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Крым выделил 700 млн рублей на поддержку жителей региона

Московский Комсомолецвчера в 07:10

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС04 мая в 04:54

Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъ04 мая в 09:30

Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

РБК04 мая в 08:23

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

РИА Новости04 мая в 08:08

Карачаево-Черкесия получит самые большие субсидии в СКФО на помощь бизнесу

REGNUMвчера в 03:53

Волгоградскому бизнесу доступна поддержка федерального колл-центра

РИАЦ03 мая в 01:12
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Общество

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
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Происшествия

Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития

Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС вчера в 20:32
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Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
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Здоровье

Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей

В своем Twitter он написал, что власти зафиксировали 15 случаев синдрома системного воспалительного ответа у детей в больницах Нью-Йорка.
РИА Новости вчера в 18:20
2
Общество

Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты

Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня вчера в 05:26
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Общество

Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим

В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
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Политика

Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле

США непричастны к попытке переворота в Венесуэле, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 15:50
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Политика

СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,7K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
2,4K
Происшествия

СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС вчера в 15:47
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
3,2K
Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
37
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,4K
Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
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Политика

Треть россиян выступает против поправок в Конституцию

Почти половина россиян (47%) заявили о готовности поддержать предложенные президентом поправки в конституцию.
МР7.ру вчера в 23:41
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Политика

Глава Нижнего Новгорода досрочно уходит в отставку

Вопрос об отставке будет официально рассмотрен 6 мая на заседании городской думы. Панов занимает пост мэра с января 2018 года.
Газета.Ru вчера в 09:41
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Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Lenta.ru вчера в 14:43
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Единоборства

Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора завершить карьеру

Американский боец UFC Тони Фергюсон во время онлайн-конференции заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор должны завершить карьеру в профессиональном спорте.
Известия вчера в 22:30
Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК вчера в 23:01
Экономика

Кузбасские предприниматели начали получать областные субсидии

Кузбасские предприниматели начали получать областные субсидии.
Аргументы и Факты - Кузбасс 00:03
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Спорт

Авторы EVE Online начали раздачу подарков в честь 17-летия игры

Студия CCP запустила акцию в честь 17-летия EVE Online. До 7 мая новые игроки смогут бесплатно получить стартовые наборы.
CyberSport.ru вчера в 23:01
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,4K
Происшествия

Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500

REGNUM вчера в 22:48
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
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Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
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Футбол

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
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