Экономика
Алтайская правдаПравительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить225
с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество
Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса
Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона.
RT на русском вчера в 23:45
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС вчера в 20:32
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru вчера в 08:11
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
В своем Twitter он написал, что власти зафиксировали 15 случаев синдрома системного воспалительного ответа у детей в больницах Нью-Йорка.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты
Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня вчера в 05:26
Общество
Екатеринбуржцы открыли пляжный сезон, нарушив особый режим
В Екатеринбург пришло тепло, и несмотря на особый режим, предполагающий самоизоляцию, люди отправились отдыхать на городские водоёмы.
Уральский меридиан вчера в 23:52
Политика
Глава Пентагона заявил о непричастности США к событиям в Венесуэле
США непричастны к попытке переворота в Венесуэле, заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Происшествия
СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей.
ТАСС вчера в 15:47
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 08:31
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин
ИА Красная Весна вчера в 06:50
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru вчера в 02:36
Политика
Треть россиян выступает против поправок в Конституцию
Почти половина россиян (47%) заявили о готовности поддержать предложенные президентом поправки в конституцию.
МР7.ру вчера в 23:41
Политика
Глава Нижнего Новгорода досрочно уходит в отставку
Вопрос об отставке будет официально рассмотрен 6 мая на заседании городской думы. Панов занимает пост мэра с января 2018 года.
Газета.Ru вчера в 09:41
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Lenta.ru вчера в 14:43
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Единоборства
Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора завершить карьеру
Американский боец UFC Тони Фергюсон во время онлайн-конференции заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор должны завершить карьеру в профессиональном спорте.
Известия вчера в 22:30
Экономика
Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК вчера в 23:01
Экономика
Кузбасские предприниматели начали получать областные субсидии
Кузбасские предприниматели начали получать областные субсидии.
Аргументы и Факты - Кузбасс 00:03
Спорт
Авторы EVE Online начали раздачу подарков в честь 17-летия игры
Студия CCP запустила акцию в честь 17-летия EVE Online. До 7 мая новые игроки смогут бесплатно получить стартовые наборы.
CyberSport.ru вчера в 23:01
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к 500
REGNUM вчера в 22:48
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
В апреле количество заявлений о невозможности погасить долг выросло на 17% по сравнению с показателями февраля—марта, говорит руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит» Анастасия Малкова.
РБК 00:00
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Футбол
Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40