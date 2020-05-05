с чего всё началось

Общество Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса Власти Приморского края приняли решение с 8 мая ограничить въезд и выезд из Находкинского городского округа из-за высокого темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства региона. 24

Общество Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм". 195

Общество Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара. 17

Происшествия СК завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которому вменяют растрату порядка 700 млн рублей. 23

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 3,2K

Общество Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль. 37

Экономика Правительство освободило регионы от выплат по кредитам Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. 919

Политика Глава Нижнего Новгорода досрочно уходит в отставку Вопрос об отставке будет официально рассмотрен 6 мая на заседании городской думы. Панов занимает пост мэра с января 2018 года. 714

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 665

Единоборства Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора завершить карьеру Американский боец UFC Тони Фергюсон во время онлайн-конференции заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор должны завершить карьеру в профессиональном спорте.

Экономика Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».

Спорт Авторы EVE Online начали раздачу подарков в честь 17-летия игры Студия CCP запустила акцию в честь 17-летия EVE Online. До 7 мая новые игроки смогут бесплатно получить стартовые наборы.

Политика МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях. 1,4K