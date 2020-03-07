с чего всё началось

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.

Здоровье Власти Италии посадили на карантин всю страну На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Политика Путин определил полномочия Медведева в Совбезе Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.

Политика Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком» Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на односторонние действия в Сирии Турция оставляет за собой право собственными силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью» Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.

Политика Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Энергетика В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».

Футбол ПСЖ может бесплатно подписать Виллиана летом Возможно, Виллиан перейдет в ПСЖ летом как свободный агент, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.Отметим, что ранее стало известно об интересе «Пари Сен-Жермен» к хавбеку «Лиона» Уссему Ауару.