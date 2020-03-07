Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
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с чего всё началось
Правительство распределило
 регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
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Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей

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