с чего всё началось

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Биатлон Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Технологии Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10 В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.

Авто В Узбекистане выросли цены на новые автомобили На 21%, до 75,928 млн сумов ($8009) выросли цены на автомобили марки Damas VAN в Узбекистане, сообщили 9 марта в пресс-службе компании UzAuto Motors.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Здоровье Крупнейший сервис телемедицины во Франции стал бесплатным на фоне коронавируса Компания не приводит конкретные данные, отмечая лишь, что к настоящему моменту через ее сайт можно связаться со 115 тыс. специалистов сферы здравоохранения и 2,5 тыс. медучреждений во Франции и Германии.

Происшествия У жительницы Подмосковья диагностирован коронавирус В Московской области у женщины признан положительным предварительный результат анализа на коронавирус.

Гаджеты Конкурент Xiaomi miTV: Oppo выходит на рынок умных телевизоров О точной дате выпуска первого умного телевизора Oppo пока не сообщается, говорится лишь, что это произойдет уже во второй половине 2020 года.

Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.