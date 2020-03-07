с чего всё началось

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Экономика Курс доллара поднялся почти до 75 рублей Падение рубля на форекс-рынке продолжается с ночи 9 марта, после открытия азиатских бирж и торгов на нефтяном рынке.

Экономика В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+ Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.

Финансы Цены на нефть обрушили курс рубля 1. Центробанк начал бороться с падением курса рубля Регулятор утром в понедельник, 9 марта, объявил о прекращении на 30 дней закупки валюты на внутреннем рынке, которая происходила в рамках исполнения бюджетного правила.

Происшествия В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".

Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Происшествия В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Общество Россиянам пообещали «нормальное лето» Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.

Происшествия В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Гаджеты Xiaomi Mi Watch 2 выглядят гораздо интереснее оригинальной модели В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а теперь появилась первая информация о модели Xiaomi Mi Watch 2. Источники утверждают, что часы Xiaomi Mi Watch 2 будут выполнены в новом дизайнерском ключе.