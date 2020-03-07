с чего всё началось

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Политика Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на односторонние действия в Идлибе Выступая в Стамбуле Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять односторонние действия в районе Идлиба в Сирии при условии, если Россия не выполнит собственные обязательства в отношении этой региональной проблемы.

Энергетика Зафиксирован рост стоимости нефти марки WTI После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов.

Финансы Мосбиржа увеличила верхние границы курса доллара и евро Московская биржа перед торгами, которые откроются во вторник, 10 марта, установила границы возможного изменения курса иностранных валют в значениях для доллара США до 76,39 рубля, для евро — до 87,31 рубля.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Происшествия Бывшего инспектора Россельхознадзора осудили за взятки в Забайкалье В Забайкальском крае бывший государственный инспектор одного из отделов регионального управления Россельхознадзора признан виновным в получении взяток.

Футбол Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» пройдет при пустых трибунах.