Экономика
Rambler News ServiceПравительство выделило 2 млрд рублей регионам на поддержку МСП
Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портала правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъ04 мая в 09:30
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Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии
Газета.Ru04 мая в 05:13
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Цензуры.Нет 06:51
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Шпионы сфотографировали новинку SsangYong
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Экономика
Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
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Обновилась карта распространения коронавируса в Тверской области
7 мая правительство Тверской области обновило карту распространения коронавируса в регионе.
Московский Комсомолец 04:20
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
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Культура
Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 вчера в 11:07
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
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Lenta.ru 05:23
Политика
Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов.
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За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сервис провел опрос среди пользователей и узнал, какие из отечественных картин о войне они считают главными.
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«Ювентус» предложил 40 миллионов евро за Жоржиньо
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Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
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На Кубани опровергли данные о снятии ограничений
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Общество
В России ждут роста преступности и квартирных краж
Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны.
Инвест-Форсайт 05 мая в 08:23
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Высмеивающий Гузееву Гарик Харламов переключился на Волочкову
Балерина пока никак не отреагировала на его на юмор. Популярный комик Гарик Харламов часто высмеивает Ларису Гузееву.
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Происшествия
Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге
Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
РБК 05:20
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Здоровье
Алиханов объяснил резкое снижение новых случаев коронавируса в Калининграде
Как сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram, снижение количества новых случаев связана с окончанием выявления заболевших в областной клинической больнице.
КП - Калининград 06:08