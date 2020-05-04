Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПравительство выделило 2 млрд рублей регионам на поддержку МСП

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портала правовой информации.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъ04 мая в 09:30

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В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

Российская газета04 мая в 05:44

Карачаево-Черкесия получит самые большие субсидии в СКФО на помощь бизнесу

REGNUM05 мая в 03:53

Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

РБК04 мая в 08:23

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

РИА Новости04 мая в 08:08

Крым выделил 700 млн рублей на поддержку жителей региона

Московский Комсомолец05 мая в 07:10

Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Газета.Ru04 мая в 05:13

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАСС04 мая в 04:54
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Происшествия

В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей

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Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
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Происшествия

МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве

Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.
RT на русском 07:02
Общество

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Сергей Собянин попросил жителей города не выходить на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют в честь Дня Победы.
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Общество

Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ

Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин 05 мая в 09:30
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Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
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Армия и оружие

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Поправки предусматривают, что грубым дисциплинарным проступком в том числе будет считаться нарушение запрета предоставлять журналистам данные о воинской службе.
RT на русском 02:05
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Общество

В России могут отменить пенсионную реформу

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
Цензуры.Нет 06:51
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Общество

Роспотребнадзор: в России может не быть пика коронавируса

В России может не быть выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.
АБН 05:35
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Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru вчера в 10:52
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Авто

Шпионы сфотографировали новинку SsangYong

Шпионы сфотографировали в Южной Корее закамуфлированный прототип новинки от SsangYong.
Motor 06:58
Экономика

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Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 07:07
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
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Здоровье

Обновилась карта распространения коронавируса в Тверской области

7 мая правительство Тверской области обновило карту распространения коронавируса в регионе.
Московский Комсомолец 04:20
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Киберспорт

S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
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Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира

Песня "День Победы" прозвучит 9 Мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
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Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом

Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
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Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов.
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

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В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

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На Кубани опровергли данные о снятии ограничений

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Общество

В России ждут роста преступности и квартирных краж

Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны.
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Высмеивающий Гузееву Гарик Харламов переключился на Волочкову

Балерина пока никак не отреагировала на его на юмор. Популярный комик Гарик Харламов часто высмеивает Ларису Гузееву.
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Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге

Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Здоровье

Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
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Здоровье

Алиханов объяснил резкое снижение новых случаев коронавируса в Калининграде

Как сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram, снижение количества новых случаев связана с окончанием выявления заболевших в областной клинической больнице.
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Как работают Яндекс.Новости?
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