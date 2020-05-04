с чего всё началось

Правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на оказание неотложных мер поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портала правовой информации.

Происшествия МВД проверяет сообщение о драке в ТЦ в Москве Столичная полиция организовала проверку после появления в интернете видео конфликта между двумя охранниками и покупателем в магазине «Ашан» в ТЦ «Гагаринский» в Москве.

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Экономика Банк России и Минфин подписали соглашение по акциям Сбербанка Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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Здоровье Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом. 367