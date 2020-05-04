Экономика

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Правительство России выделило 30 млрд руб. в фонд защиты прав дольщиков жилья, говорится 4 мая в распоряжении кабмина.
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Правительство РФ распорядилось о выделении 30 млрд рублей на защиту дольщиков жилья

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Правительство выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков

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Правительство выделило 30 млрд руб. в фонд защиты прав дольщиков жилья

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Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев

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Правительство РФ выделило деньги для защиты прав дольщиков

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Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав дольщиков жилья

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Кабмин РФ выделит дополнительные средства в фонд защиты прав дольщиков жилья

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:09, Ашберн
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Нефтяной промышленности США предрекли крах

Большинство американских нефтяных компаний оказались на грани банкротства из-за масштабного снижения нефтедобычи в стране, заявил один из ведущих западных специалистов в области энергетики Артур Берман.
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Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Трамп нашел наказание для Китая

Президент США Дональд Трамп не исключил, что повысит пошлины на китайские товары, чтобы «наказать» Пекин за распространение коронавирусной инфекции.
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Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
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Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
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Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Здоровье

В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов

Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
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Общество

В Крыму шесть человек заразились коронавирусом

Заболели четыре человека из Сакского района и по одному случаю выявили в Симферопольском и Красноперекопском районах В Крыму шесть человек заразились COVID-19.
SM News 03:22
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

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Общество

В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек

За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
РБК 04:03
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Здоровье

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости вчера в 17:38
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Политика

Тимошенко получила более $5,5 млн компенсации за «политические репрессии»

REGNUM 04:53
Общество

Коронавирус подтвердился у спикера парламента Ленинградской области

Interfax-Russia.ru - Тест на коронавирус у председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина показал положительный результат, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе парламента.
Интерфакс - Россия 04:58
Здоровье

В Нижегородской области подтвердили 2852 случая заражения SARS-CoV-2

Нижний Новгород, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM В Нижегородской области на 4 мая выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:34
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Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
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Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
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В России число заражений коронавирусом за неделю превысило 50 тысяч

В России за последнюю неделю количество заражений граждан коронавирусом превысило 50 тысяч случаев.
Актуальные Новости вчера в 08:00
Технологии

Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов

Расследование, которое заставит задуматься многих владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi, провел специалист по безопасности Габриэль Кирлиг, сообщает Forbes.
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Общество

Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
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Общество

В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса

В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД.
Невские Новости 04:06
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Общество

Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом

Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
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Политика

Трамп: Китай совершил «ужасную ошибку» и пытался ее скрыть

Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать.
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