Экономика
ИзвестияПравительство выделило 30 млрд руб. в фонд защиты прав дольщиков жилья
Правительство России выделило 30 млрд руб. в фонд защиты прав дольщиков жилья, говорится 4 мая в распоряжении кабмина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ распорядилось о выделении 30 млрд рублей на защиту дольщиков жилья
Народные новости05:02
Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев
Будущее России. Национальные проекты04:49
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:09, Ашберн
Энергетика
Нефтяной промышленности США предрекли крах
Большинство американских нефтяных компаний оказались на грани банкротства из-за масштабного снижения нефтедобычи в стране, заявил один из ведущих западных специалистов в области энергетики Артур Берман.
Экономика сегодня 02:52
Футбол
Евсеев выступил против возвращения РПЛ на систему «весна-осень»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном возвращении РПЛ к системе «весна-осень».
Metaratings 03:17
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Политика
Трамп нашел наказание для Китая
Президент США Дональд Трамп не исключил, что повысит пошлины на китайские товары, чтобы «наказать» Пекин за распространение коронавирусной инфекции.
Рамблер 02 мая в 03:33
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Здоровье
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК 03:14
Общество
В Крыму шесть человек заразились коронавирусом
Заболели четыре человека из Сакского района и по одному случаю выявили в Симферопольском и Красноперекопском районах В Крыму шесть человек заразились COVID-19.
SM News 03:22
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек
За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
РБК 04:03
Здоровье
Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса
При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости вчера в 17:38
Общество
Коронавирус подтвердился у спикера парламента Ленинградской области
Interfax-Russia.ru - Тест на коронавирус у председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина показал положительный результат, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе парламента.
Интерфакс - Россия 04:58
Здоровье
В Нижегородской области подтвердили 2852 случая заражения SARS-CoV-2
Нижний Новгород, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM В Нижегородской области на 4 мая выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:34
Здоровье
В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 15:39
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
Общество
В России число заражений коронавирусом за неделю превысило 50 тысяч
В России за последнюю неделю количество заражений граждан коронавирусом превысило 50 тысяч случаев.
Актуальные Новости вчера в 08:00
Технологии
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
Расследование, которое заставит задуматься многих владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi, провел специалист по безопасности Габриэль Кирлиг, сообщает Forbes.
RuNews24.ru 01 мая в 08:57
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
Общество
В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса
В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД.
Невские Новости 04:06
Общество
Названы регионы РФ с наибольшим числом новых заражений коронавирусом
Москва, 4 мая 2020, 11:09 — REGNUM В России за минувшие сутки зафиксирован после проведения исследований 10 581 новый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 04:09
Политика
Трамп: Китай совершил «ужасную ошибку» и пытался ее скрыть
Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать.
Коммерсантъ вчера в 23:39