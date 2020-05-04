Правительство России выделило 30 млрд руб. в фонд защиты прав дольщиков жилья, говорится 4 мая в распоряжении кабмина.

Энергетика Нефтяной промышленности США предрекли крах Большинство американских нефтяных компаний оказались на грани банкротства из-за масштабного снижения нефтедобычи в стране, заявил один из ведущих западных специалистов в области энергетики Артур Берман. 23

Футбол Евсеев выступил против возвращения РПЛ на систему «весна-осень» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном возвращении РПЛ к системе «весна-осень».

Политика Трамп нашел наказание для Китая Президент США Дональд Трамп не исключил, что повысит пошлины на китайские товары, чтобы «наказать» Пекин за распространение коронавирусной инфекции.

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 1K

Здоровье В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook. 46

Общество В Крыму шесть человек заразились коронавирусом Заболели четыре человека из Сакского района и по одному случаю выявили в Симферопольском и Красноперекопском районах В Крыму шесть человек заразились COVID-19. 6

Здоровье В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 59

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,2K

Здоровье Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. 36

Общество Коронавирус подтвердился у спикера парламента Ленинградской области Interfax-Russia.ru - Тест на коронавирус у председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина показал положительный результат, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе парламента.

Здоровье В Нижегородской области подтвердили 2852 случая заражения SARS-CoV-2 Нижний Новгород, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM В Нижегородской области на 4 мая выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 116

Здоровье В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. 159

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 70

Общество Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19. 1,1K

Шоу-бизнес Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала. 263

Общество В России число заражений коронавирусом за неделю превысило 50 тысяч В России за последнюю неделю количество заражений граждан коронавирусом превысило 50 тысяч случаев.

Технологии Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов Расследование, которое заставит задуматься многих владельцев смартфонов Xiaomi и Redmi, провел специалист по безопасности Габриэль Кирлиг, сообщает Forbes. 51

Общество Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина. 10

Общество В России за последние сутки выявили 10 581 новый случай коронавируса В России за последние сутки зафиксировали 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах страны, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД. 18