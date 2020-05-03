Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство выделило 30 млрд руб в фонд защиты прав дольщиков жилья

Правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Необходимая сумма поступит из резервного фонда кабмина в 2020 году.
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Правительство выделило 30 млрд руб в фонд защиты прав дольщиков жилья

Газета.Ru05:07

Правительство выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья

Известия04:39

Правительство выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков

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Кабмин РФ выделит дополнительные средства в фонд защиты прав дольщиков жилья

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Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев

Будущее России. Национальные проекты04:49

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав дольщиков жилья

iReactor04:40

Правительство РФ распорядилось о выделении 30 млрд рублей на защиту дольщиков жилья

Народные новости05:02
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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Страны начали смягчать введенные из-за коронавируса ограничения

Некоторые страны с 4 мая начали смягчать ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
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