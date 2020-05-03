Экономика
Газета.RuПравительство выделило 30 млрд руб в фонд защиты прав дольщиков жилья
Правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина выделило 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Необходимая сумма поступит из резервного фонда кабмина в 2020 году.
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Кабмин выделил 30 млрд рублей Фонду дольщиков на завершение долгостроев
Будущее России. Национальные проекты04:49
Правительство РФ распорядилось о выделении 30 млрд рублей на защиту дольщиков жилья
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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