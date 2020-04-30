с чего всё началось

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков и еще 12 млрд – на поддержку строительных компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина. По словам главы кабинета министров, выделить средства поручил президент Владимир Путин.

Гаджеты Apple сообщила о падении выручки от продаж iPhone Чистая прибыль компании Apple за два квартала 2019/20 финансового года (второй финансовый квартал в США закончился 28 марта) выросла на 6% в годовом выражении и составила $33,4 млрд.

Общество Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко. 8

Общество На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. 438

Финансы Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле Депозиты граждан продолжили сокращаться в апреле По данным ЦБ, объем выданных населению кредитов банков в марте продолжил расти и даже обогнал февральские показатели. 4

Происшествия Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком. 440

Наука Водоросли уличили в краже генов у бактерий Авторы показали, что степень горизонтального переноса генов сильно варьируется у разных видов — от 0,16 до 1,44% всего генома исследованных водорослей было приобретено от бактерий. 1

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 1,2K

Общество Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом. 1,1K

Игры Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla 30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи. 61

Здоровье Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS). 10

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,4K

Общество В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19 Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub. 8

Спорт Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными 30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 9 Pro показался на качественных рендерах Добавим, что бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. В начале прошлого года эта марка была выделена в самостоятельную структуру. 30