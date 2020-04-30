Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛПравительство выделило 30 млрд рублей на поддержку обманутых дольщиков

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков и еще 12 млрд – на поддержку строительных компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина. По словам главы кабинета министров, выделить средства поручил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании
 кабмина, что правительство выделит 12 миллиардов на поддержку застройщиков, а также 30 миллиардов рублей на помощь обманутым дольщикам.
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На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

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Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков

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На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства

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В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса

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Авто

В России модели Datsun получили новую версию Black

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Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

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Число смертельных случаев из-за коронавируса нового типа в Британии может значительно отличаться в зависимости от этнической принадлежности пациентов, самый высокий уровень летальности зафиксирован среди чернокожих выходцев из стран Карибского региона, заключили эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS).
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Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Общество

В Китае исчезают люди, написавшие правду о СOVID-19

Люди, которые без цензуры описывали происходившее в Китае во время вспышки эпидемии, исчезают бесследно, сообщает Quartz Так, 19 апреля были арестованы пекинец Цай Вэй и его жена, которые участвовали в одном из проектов на GitHub.
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Собянин заявил о вероятном пике заболеваемости коронавирусом в Москве

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