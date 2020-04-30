Экономика
АМИТЕЛПравительство выделило 30 млрд рублей на поддержку обманутых дольщиков
Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков и еще 12 млрд – на поддержку строительных компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина. По словам главы кабинета министров, выделить средства поручил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что правительство выделит 12 миллиардов на поддержку застройщиков, а также 30 миллиардов рублей на помощь обманутым дольщикам.Дождьвчера в 07:45
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Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков
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