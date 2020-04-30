с чего всё началось

Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. "Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 968

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 433

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 244

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, с 1 мая регион закрыл границы, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 57

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 12

Игры Ubisoft показала первые скриншоты Assassin’s Creed Valhalla 30 апреля компания Ubisoft опубликовала первые скриншоты Assassin's Creed Valhalla. На них изображен главный герой, сражения и пейзажи. 60

Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 3,6K

Происшествия Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы. 439

Политика На контрагента поставщика оборудования для атомных подлодок завели дело Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы) было возбуждено 24 марта в отношении неустановленного лица из руководства компании «АлБиКом», которая поставляла оборудование для чистых производственных помещений на стратегическом объекте концерна «Электроприбор», сказали собеседники РБК.

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.