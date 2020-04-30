с чего всё началось

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков и еще 12 млрд – на поддержку строительных компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова премьер-министра Михаила Мишустина. По словам главы кабинета министров, выделить средства поручил президент Владимир Путин.

Транспорт Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ. 1

Кино Умер индийский актер Риши Капур 30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV. 17

Кино Назвали самые убыточные фильмы 2019 года Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline. 32

Общество В Кузбассе в тестовом режиме запущена система электронных пропусков С четверга, 30 апреля, в Кемеровской области в тестовом режиме запущена платформа, на которой жители Кузбасса смогут заносить свою информацию о планируемом походе в магазин или аптеку. 14

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 337

Наука Обнаружено новое средство от коронавируса Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний. 32

Политика Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. 2

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 356

Общество Украина ввела спецпошлины на российский уголь С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».

Здоровье Врач рассказала, кто попадает в реанимацию с COVID-19 Врач одного из столичных медучреждений, предназначенного для пациентов с пневмонией или подтвержденным COVID-19, рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" о том, какие категории больных попадают в реанимацию.

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 18

Политика В храме Вооруженных сил РФ демонтировали мозаику с изображением Путина Информация об оформлении внутреннего убранства главного храма Вооруженных сил РФ с использованием фрагментов, на которых изобразили российского президента и нескольких других руководителей государства, появилась ранее. 1,1K

Общество В Забайкалье число заразившихся коронавирусом выросло до 134 человек За сутки в Забайкальском крае зафиксировано 20 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 134, сообщает пресс-служба регионального правительства. 23